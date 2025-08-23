augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy harapás hála

1 órája

A saját szeretetnyelvén mondott köszönetet a nyíregyházi mentőknek és a tűzoltóknak: megetette őket

Címkék#köszönet#Nyíregyháza#Twin Peaks

Kordován Mihály meleg étellel köszönte meg a nyíregyházi mentők és tűzoltók munkáját. A Twin Peaks tulajdonosa nem először kedveskedett nekik, hiszen húsvét és karácsony előtt sem feledkezik a város hétköznapi hőseiről.

Munkatársunktól
A saját szeretetnyelvén mondott köszönetet a nyíregyházi mentőknek és a tűzoltóknak: megetette őket

Nagyon ritkán tudnak együtt ebédelni a nyíregyházi mentőállomás dolgozói – pénteken sikerült

Fotó: Bordás Béla

Ízig-vérig vendéglátósként a maga „szeretetnyelvén” köszönte meg a mentők és a tűzoltók áldozatos, önfeláldozó munkáját a nyíregyházi Twin Peaks tulajdonosa, Kordován Mihály: megetette a város hétköznapi hőseit. 

pizza, nyíregyházi mentőállomás, Twin Peaks, Kordován Mihály
Nagy adag pizzával hálálta meg a nyíregyházi mentők munkáját a Twin Peaks tulajdonosa, Kordován Mihály
Fotó: Bordás Béla

A Twin Peaks tulajdonosa megköszönte a munkájukat 

Pénteken kora délután a nyíregyházi mentőállomás ajtaján kopogott be rengeteg frissen sült, még gőzölgő pizzával, késő délután pedig a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatban lévő tagjait lepte meg közel harminc adag meleg étellel. 

Hihetetlen szerencséjük volt a mentőknek és a tűzoltóknak, ugyanis sem beteg, sem vészhelyzet nem szólította el őket a „bázisról”, így meg tudtak ebédelni, vacsorázni nyugodtan, és ami még ritkább: közösen. 

Nagy örömmel és köszönettel fogadták Kordován Mihály ajándékát, aki nem először kedveskedett nekik, hiszen húsvét és karácsony előtt sem feledkezik a város hétköznapi hőseiről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu