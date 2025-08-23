47 perce
A saját szeretetnyelvén mondott köszönetet a nyíregyházi mentőknek és a tűzoltóknak: megetette őket
Kordován Mihály meleg étellel köszönte meg a nyíregyházi mentők és tűzoltók munkáját. A Twin Peaks tulajdonosa nem először kedveskedett nekik, hiszen húsvét és karácsony előtt sem feledkezik a város hétköznapi hőseiről.
Nagyon ritkán tudnak együtt ebédelni a nyíregyházi mentőállomás dolgozói – pénteken sikerült
Fotó: Bordás Béla
Ízig-vérig vendéglátósként a maga „szeretetnyelvén” köszönte meg a mentők és a tűzoltók áldozatos, önfeláldozó munkáját a nyíregyházi Twin Peaks tulajdonosa, Kordován Mihály: megetette a város hétköznapi hőseit.
A Twin Peaks tulajdonosa megköszönte a munkájukat
Pénteken kora délután a nyíregyházi mentőállomás ajtaján kopogott be rengeteg frissen sült, még gőzölgő pizzával, késő délután pedig a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatban lévő tagjait lepte meg közel harminc adag meleg étellel.
Hihetetlen szerencséjük volt a mentőknek és a tűzoltóknak, ugyanis sem beteg, sem vészhelyzet nem szólította el őket a „bázisról”, így meg tudtak ebédelni, vacsorázni nyugodtan, és ami még ritkább: közösen.
Nagy örömmel és köszönettel fogadták Kordován Mihály ajándékát, aki nem először kedveskedett nekik, hiszen húsvét és karácsony előtt sem feledkezik a város hétköznapi hőseiről.
Árokpartnak ütközött, majd felborult – mentők vitték el a sérültet Nagyszállásnál (fotók)
Legyen a gyerek tolltartójában egy papírcetli, amin rajta van anya és apa telefonszáma – tanácsolja a baleseti tudósító