A saját szeretetnyelvén mondott köszönetet a nyíregyházi mentőknek és a tűzoltóknak: megetette őket

Ízig-vérig vendéglátósként a maga „szeretetnyelvén” köszönte meg a mentők és a tűzoltók áldozatos, önfeláldozó munkáját a nyíregyházi Twin Peaks tulajdonosa, Kordován Mihály: megetette a város hétköznapi hőseit.

Nagy adag pizzával hálálta meg a nyíregyházi mentők munkáját a Twin Peaks tulajdonosa, Kordován Mihály

Fotó: Bordás Béla

A Twin Peaks tulajdonosa megköszönte a munkájukat

Pénteken kora délután a nyíregyházi mentőállomás ajtaján kopogott be rengeteg frissen sült, még gőzölgő pizzával, késő délután pedig a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatban lévő tagjait lepte meg közel harminc adag meleg étellel.

Hihetetlen szerencséjük volt a mentőknek és a tűzoltóknak, ugyanis sem beteg, sem vészhelyzet nem szólította el őket a „bázisról”, így meg tudtak ebédelni, vacsorázni nyugodtan, és ami még ritkább: közösen.

Nagy örömmel és köszönettel fogadták Kordován Mihály ajándékát, aki nem először kedveskedett nekik, hiszen húsvét és karácsony előtt sem feledkezik a város hétköznapi hőseiről.