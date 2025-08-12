Ez rengeteg szabolcsit érint: leáll az ügyintézés!

Augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, ami után új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel – adta hírül honlapján a vállalat.

Az online ügyintézés szünetel majd, az előre fizetős mérőket sem lehet majd tölteni

Az online ügyintézés ideiglenes leállása sokaknak okozhat gondot. Ez alatt az idő alatt azon ügyfelek például, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, nem tudják majd online feltölteni az előre fizetős mérőket, ezért felhívják az érintettek figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik – olvasható a közleményben, melyben megköszönik az ügyfeleik megértését és türelmét.