Munkahelyet is teremt
1 órája
Új bölcsődét avattak ezen a szabolcsi településen! (fotók)
Az új bölcsőde a Bem utca 3-5. szám alatt áll, a beruházás összértéke megközelíti az 570 millió forintot.
Hodászon felépült egy 3 csoportszobás bölcsőde, a beruházásnak köszönhetően 38 új férőhellyel gazdagodott így a szabolcsi település. Ezzel párhuzamosan új munkahelyek jöttek létre, az új bölcsődének hála az édesanyák is hamarabb visszatérhetnek a munka világába.
Hodászi bölcsőde átadásFotók: Bodnárné Varga Éva
