Új bölcsődét avattak ezen a szabolcsi településen! (fotók)

Hodászon felépült egy 3 csoportszobás bölcsőde, a beruházásnak köszönhetően 38 új férőhellyel gazdagodott így a szabolcsi település. Ezzel párhuzamosan új munkahelyek jöttek létre, az új bölcsődének hála az édesanyák is hamarabb visszatérhetnek a munka világába.