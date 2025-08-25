augusztus 25., hétfő

Munkahelyet is teremt

44 perce

Új bölcsődét avattak ezen a szabolcsi településen! (fotók)

Az új bölcsőde a Bem utca 3-5. szám alatt áll, a beruházás összértéke megközelíti az 570 millió forintot.

Szon.hu
Új bölcsődét avattak ezen a szabolcsi településen! (fotók)

Hodászon felépült egy 3 csoportszobás bölcsőde, a beruházásnak köszönhetően 38 új férőhellyel gazdagodott így a szabolcsi település. Ezzel párhuzamosan új munkahelyek jöttek létre, az új bölcsődének hála az édesanyák is hamarabb visszatérhetnek a munka világába.

Hodászi bölcsőde átadás

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

 

