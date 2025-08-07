Új szemlélet, régi elhivatottság a belgyógyászat élén – mutatjuk a nyíregyházi kórház új osztályvezető főorvosát

– Dr. Papp Zsuzsanna vette át a Szabolcs Szatmár Bereg Vármegyei Oktatókórház IV. Belgyógyászati Osztályának (endokrinológia és anyagcsere profillal) a vezetését – közölte az intézmény közösségi oldalán a hírt.

dr. Papp Zsuzsanna főorvos

– A belgyógyász, endokrinológus és diabetológus közel négy évtizede dolgozik Nyíregyházán a diabetológiai és endokrinológiai ellátás területén, a diabetológiai szakambulancia alapító tagja, és a diabétesszel szövődött terhességek gondozásának szakértője. 2015-ben több hónapon át vezette az osztályt, már akkor bizonyítva, hogy a magas szakmai színvonal, a betegbiztonság, az edukáció kiemelt feladat számára. Számos nemzetközi vizsgálatban vett részt, és a Magyar Diabetes Társaság által akkreditált terhességi diabétesz munkacsoportját irányítja. Az osztályvezető főorvos jövőképe szerint a diabétesz nem sorscsapás, hanem időben felismerhető, kezelhető és megelőzhető állapot.

A betegek személyre szabott gondozása érdekében a IV. Belgyógyászati Osztály a társszakmákkal – sebészet, nefrológia, kardiológia, pszichológia és gyermekgyógyászat – együttműködve fejleszti multidiszciplináris ellátását. A cél, hogy a páciensek soha ne maradjanak magukra: a csapat orvos, dietetikus, pszichológus és edukátor közös munkájával, valamint digitális eszközök (távkonzultáció, online naplózás) használatával segíti a betegek edukációját és életminőségének megőrzését.



– Kiemelt figyelmet kap a fiatal cukorbetegek gondozása– írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak Jósa András Tagkórház a közösségi oldalán. – Az elmúlt években Magyarországon egyre több kamaszkorú gyermeknél diagnosztizálják a 2 es típusú diabéteszt, amely jellemzően elhízáshoz és mozgásszegény életmódhoz köthető. A vármegyei adatok szerint a 14–18 évesek körében is növekszik a túlsúlyos fiatalok aránya, ezért az osztály a prevenciót, életmódváltást és családi edukációt állítja a középpontba. Az új osztályvezető küldetése, folytatva az elődök munkáját: minden diabéteszes – legyen szó 1-es vagy 2-es típusról – méltó, korszerű ellátásban részesüljön.

