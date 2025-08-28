augusztus 28., csütörtök

Még mindig sok kisdiák vár segítséget

Minden apró felajánlás sokat jelent a gyerekeknek, hogy méltóan kezdhessenek neki az új tanévnek.

Még mindig sok kisdiák vár segítséget

Az adományok átvételéről az újfehértói egyesület gondoskodik

Fotó: egyesület

Az idén is meghirdette iskola- és óvodakezdési akcióját a Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesület. A kezdeményezők teli iskolatáskákkal és hasznos tanszerekkel szeretnék támogatni a rászoruló családokat a városban. A szervezők augusztus 30-áig várják az alábbi felajánlásokat:

  • iskolai eszközök, tanszerek (füzetek, írószerek, iskolatáskák),
  • anyagi támogatás, amiből kiegészíthetők a csomagok,
  • önkéntes munka a csomagolásban és kiosztásban.

Az adományok átvételéről az egyesület gondoskodik. Már több táska és tanszer érkezett, de sajnos még mindig sok újfehértói kisgyermek vár segítséget. Minden apró felajánlás óriási segítség a kisdiákoknak, hogy méltóan kezdhessen neki az új tanévnek.

Együtt a rászorulókért

A Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a nehéz helyzetben élő családoknak, időseknek és rászorulóknak segítsen a mindennapi életük megkönnyítésében. 

Az áremelkedések és a gazdasági nehézségek sokakat érintenek fájdalmasan, vannak, akiknek a napi meleg étel vagy alapvető élelmiszerek előteremése is komoly kihívást jelent a városban és vonzáskörzetében.

A civil szervezet tagjai minden héten azon dolgoznak, hogy élelmiszerrel, meleg étellel, gyümölccsel és más alapvető szükségletekkel támogassák azokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Vasárnaponként például meleg ételt készítenek és szállítanak ki fehértói családoknak, időseknek.

