Még mindig sok kisdiák vár segítséget

Az idén is meghirdette iskola- és óvodakezdési akcióját a Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesület. A kezdeményezők teli iskolatáskákkal és hasznos tanszerekkel szeretnék támogatni a rászoruló családokat a városban. A szervezők augusztus 30-áig várják az alábbi felajánlásokat:

iskolai eszközök, tanszerek (füzetek, írószerek, iskolatáskák),

anyagi támogatás, amiből kiegészíthetők a csomagok,

önkéntes munka a csomagolásban és kiosztásban.

Az adományok átvételéről az egyesület gondoskodik. Már több táska és tanszer érkezett, de sajnos még mindig sok újfehértói kisgyermek vár segítséget. Minden apró felajánlás óriási segítség a kisdiákoknak, hogy méltóan kezdhessen neki az új tanévnek.

Együtt a rászorulókért

A Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a nehéz helyzetben élő családoknak, időseknek és rászorulóknak segítsen a mindennapi életük megkönnyítésében.

Az áremelkedések és a gazdasági nehézségek sokakat érintenek fájdalmasan, vannak, akiknek a napi meleg étel vagy alapvető élelmiszerek előteremése is komoly kihívást jelent a városban és vonzáskörzetében.

A civil szervezet tagjai minden héten azon dolgoznak, hogy élelmiszerrel, meleg étellel, gyümölccsel és más alapvető szükségletekkel támogassák azokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Vasárnaponként például meleg ételt készítenek és szállítanak ki fehértói családoknak, időseknek.

