25 perce
Még mindig sok kisdiák vár segítséget
Minden apró felajánlás sokat jelent a gyerekeknek, hogy méltóan kezdhessenek neki az új tanévnek.
Az adományok átvételéről az újfehértói egyesület gondoskodik
Fotó: egyesület
Az idén is meghirdette iskola- és óvodakezdési akcióját a Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesület. A kezdeményezők teli iskolatáskákkal és hasznos tanszerekkel szeretnék támogatni a rászoruló családokat a városban. A szervezők augusztus 30-áig várják az alábbi felajánlásokat:
- iskolai eszközök, tanszerek (füzetek, írószerek, iskolatáskák),
- anyagi támogatás, amiből kiegészíthetők a csomagok,
- önkéntes munka a csomagolásban és kiosztásban.
Az adományok átvételéről az egyesület gondoskodik. Már több táska és tanszer érkezett, de sajnos még mindig sok újfehértói kisgyermek vár segítséget. Minden apró felajánlás óriási segítség a kisdiákoknak, hogy méltóan kezdhessen neki az új tanévnek.
Együtt a rászorulókért
A Segítünk Egymásnak Újfehértón Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a nehéz helyzetben élő családoknak, időseknek és rászorulóknak segítsen a mindennapi életük megkönnyítésében.
Az áremelkedések és a gazdasági nehézségek sokakat érintenek fájdalmasan, vannak, akiknek a napi meleg étel vagy alapvető élelmiszerek előteremése is komoly kihívást jelent a városban és vonzáskörzetében.
A civil szervezet tagjai minden héten azon dolgoznak, hogy élelmiszerrel, meleg étellel, gyümölccsel és más alapvető szükségletekkel támogassák azokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Vasárnaponként például meleg ételt készítenek és szállítanak ki fehértói családoknak, időseknek.
Más témákat is ajánlunk:
Csütörtöki időjárás: amikor a nyár még egyszer visszaszól, hogy „ne felejts el”
Puskás-Dallos Peti és felesége Nyíregyházán ünneplik a házassági évfordulójukat