Szpari-fanatikusok

1 órája

Ultra-jubileum: 30 éves a Mastiffs, akiknek Nyíregyháza a szívük városa

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#ultra csoport#koreográfia

Három évtizede alapították a Szpari meghatározó szurkolói alakulatát. A Mastiffs a Nyíregyháza Spartacus ultra csoportja, és a végsőkig kitart az együttes mellett.

L. Tóth Lajos
Fontos dátum volt 1995. augusztus 12-e a Mastiffs életében. A Nyíregyháza Spartacus ultra csoportja a Tiszakécske elleni mérkőzésen debütált. Azóta pontosan 30 esztendő telt el, sok-sok örömteli és kevésbé sikeres időszakot éltek meg közösen a Szparival. Az évek során egyre több fiatal is csatlakozott a csoporthoz, akik a Ferencváros elleni szombati mérkőzésen különleges koreográfiával is készültek a jubileum alkalmából a B2–B3 szektorban. A meccs előtt és alatt a capok utasításait követve szurkoltak együtt a csapatnak teli torokból, a piros-kék színekért. A hőn áhított győzelem még várat magára a 2025/2026-os idényben.

ultra szurkolás Mastiffs
Ultra szurkolás Mastiffs-módra
Fotó: Bozsó Katalin

Ultra fanatizmus a Nyíregyháza Spartacusért

A nyitófordulóban elért, Kisvárda elleni 1-1 után ezt tették közzé: – A csapat, úgy érezzük, még nem állt össze, vannak kérdőjelek. A szezon viszont most kezdődik és egy meccs után nem fogunk károgni és a csapatot temetni. Minket is temettek már ezerszer, aztán idén 30 éve, hogy elbotorkálunk a hazai ultra-mozgalom rögös útjain – írták a Facebook-oldalukon.

30 éves a Mastiffs

A 30 éves Mastiffs csoportot pár lelkes fiatal alapította, akik az olasz lelátókon tapasztalt szurkolást szerették volna meghonosítani a Nyírségben. 

A névválasztást is egy nápolyi ultracsoport motiválta, a hasonló nevű Mastiffs. Kezdetben a csoport teljes neve az Ultra Eastern Mastiffs volt, de az évek folyamán, a név Mastiffsra egyszerűsödött.

Az alapításkor már létezett szervezett csoport Nyíregyházán, a Keleti Front (1992). A kezdeti bizalmatlanság után a két csoport viszonya normalizálódott, amit a közös koreók, és lelátói megmozdulások is bizonyítottak. Az ősi ellenségük a Debrecen – ezért is lesz kiemelt jelentősége a vasárnapi, debreceni bajnokinak. 

 

 

