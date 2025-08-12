Ultra-jubileum: 30 éves a Mastiffs, akiknek Nyíregyháza a szívük városa

Fontos dátum volt 1995. augusztus 12-e a Mastiffs életében. A Nyíregyháza Spartacus ultra csoportja a Tiszakécske elleni mérkőzésen debütált. Azóta pontosan 30 esztendő telt el, sok-sok örömteli és kevésbé sikeres időszakot éltek meg közösen a Szparival. Az évek során egyre több fiatal is csatlakozott a csoporthoz, akik a Ferencváros elleni szombati mérkőzésen különleges koreográfiával is készültek a jubileum alkalmából a B2–B3 szektorban. A meccs előtt és alatt a capok utasításait követve szurkoltak együtt a csapatnak teli torokból, a piros-kék színekért. A hőn áhított győzelem még várat magára a 2025/2026-os idényben.

Ultra szurkolás Mastiffs-módra

Fotó: Bozsó Katalin

Ultra fanatizmus a Nyíregyháza Spartacusért

A nyitófordulóban elért, Kisvárda elleni 1-1 után ezt tették közzé: – A csapat, úgy érezzük, még nem állt össze, vannak kérdőjelek. A szezon viszont most kezdődik és egy meccs után nem fogunk károgni és a csapatot temetni. Minket is temettek már ezerszer, aztán idén 30 éve, hogy elbotorkálunk a hazai ultra-mozgalom rögös útjain – írták a Facebook-oldalukon.