Fény derül a sötét múltra: már egy lakója sincs a megoldatlan bűntény kísérteties, szellemjárta helyszínének (fotókkal)
Hátborzongató paranormális jelenségek egy elhagyatott kisvárosban. A nyíregyházi urbex fotóst magával ragadta a hely rémisztő szelleme.
A város minden szegletében volt valami ijesztő
Fotó: Vaskó Tamás
Nápolytól 88 kilométerre található az a szellemfalu, ahol Vaskó Tamás nyíregyházi fotóriporter járt. Paranormális jelenségek, hátborzongató történetek, megoldatlan bűntények fogadták az urbex fotóst az olasz Apice Vecchio nevű településen.
Már megszokhattuk, hogy Vaskó Tamás hihetetlen helyeken jár: nemcsak hazánkban, hanem külföldön is megtalálja az elhagyatott, rémisztő helyeket.
Világhírnév és összeomlás: még a személyes holmijaikért sem mehettek vissza a dolgozók (fotók, videó)
Most pedig egy félelmetes helyen kalauzolja portálunk olvasóit. Olaszországban járt, Apice Vecchio városkában, amit súlyos földrengések tettek lakhatatlanná. Az 1962-es és az 1980-as rengések jelentős pusztítást okoztak, ami miatt az emberek elköltöztek. Campania régió elhagyatott szellemvárosa azonban nem csak a földrengések és a múlt sebei miatt vált ki különleges érzelmeket, hanem a helyhez kötődő, természetfeletti legendák miatt is. A város hangulata, romos épületei, és egy megoldatlan bűntény alapozták meg a hely paranormális hírnevét. Olyan, mintha itt az érzelmek és álmok megfagyva maradtak volna a helyiségekben, tárgyakban.
Vaskó Tamás egy lidérces olaszországi szellemvárosban jártFotók: Vaskó Tamás
Urbex lidércekkel
Vaskó Tamás elmesélte, hogy sétálva a házak között, úgy tűnt, mintha a múlt ott maradt volna: a boltok berendezési tárgyai, régi bútorok, szaküzletek eszközei, a lakások berendezései, üvegek, bontatlan befőttek, játékok – mintha egyik napról a másikra hagyták volna el a várost a lakói. Ugyanakkor a vegetáció lassan visszahódítja az utcákat és épületeket. A helyben kialakult paranormális aktivitás folyamatosan vonzza az érdeklődőket, a kutatókat, és azokat, akik szeretik a hátborzongató, természetfeletti élményeket. Ez a hely egyszerre kísérteties és lenyűgöző, a múlt sötét titkai és az éjszaka rejtélyei között találja meg a saját történetét.
A településre szorult lelkek, lidércek és más paranormális jelenségek az ottani légkör részévé váltak.
– Akik előttünk jártak ott, olyan alakokról számoltak be, amelyek az elhagyatott utcákon jelennek meg, sötét árnyakként suhannak végig a romos épületek között. Egyesek láttak szellemszerű alakokat az éjszaka csendjében is. A kamerák felvételein megjelentek különös fények és mozgások, amiket a helyi kutatók nem tudtak megmagyarázni. Több alkalommal jelentettek ajtócsapódásokat, tárgyak rejtélyes elmozdulását, és ismeretlen eredetű hangokat. A földrengések, a tragédiák és az emberi sorsok összeolvadtak Apice Vecchio térségében, így egyfajta „negatív energia” alakult ki, amely a hely misztikus légkörét erősíti. Ezt az energiát éreztük mi is, nyugtalanság, szorongás lett úrrá rajtunk, amikor beléptünk a város romjai közé – mondta a fotóriporter, és megjegyezte: a fotókat visszanézegetve most is elfogja egyfajta rossz érzés és félelem. Azt is elmesélte, hogy Nápolyból autóval mentek az Apice Vecchio felé, már az odaút is hidegrázós volt: lakatlan táj, bozótos, tüskés útszakaszok, magas kőfallal körbevett, hatalmas nagy olíva ültetvények, kihalt erdők. Életnek semmi nyomát nem látták kilométereken keresztül.
– Amikor megérkeztünk, láttunk egy parkolót, néhány épületet, egy szabadtéri színpadot, kávézót, de minden be volt zárva, kihalt volt az egész város. Ahogy ott nézelődtünk, egyszer csak megjelent egy helyi figura, akinek mondtuk, hogy szeretnénk bemenni. A furcsa járású, dongalábú férfi elbicegett, majd három sisakkal és egy hatalmas fém kulcscsomóval tért vissza, és elkísért minket a kietlen szellemfaluhoz. Közel hat órán keresztül járkáltunk a hátborzongató helyszínen és mesélte a sok hihetetlen történetet, paranormális jelenséget és megoldatlan bűnügyet. Meglátogattunk egy koporsókészítő műhelyet, ami tele volt apró fehér gyermekkoporsóval, meghiúsult esküvő nyomait láttuk egy lepusztult szobában, egy máig megoldatlan gyilkosság helyszínét is bemutatta a kísérőnk, és egy helyi sebész ódon villáját is. Torokszorító érzés volt egyik helyről a másikra menni, és hallgatni a félelmetes sztorikat. Néha nagyon furcsa légáramlatok borzongattak meg minket, zárt helyen, falakkal körülvett teremben támadt fel a hűvös fuvallat – részletezte a nyíregyházi urbex fotós, és hozzátette: nagyon para volt ez egész kietlen hely, mindenhol az volt az érzése, hogy figyelik.
- A hátborzongató látogatás végén a furcsa fickó így búcsúzott el a nyíregyházi urbex fotóstól: innen nagyon sokan elmentek, de még többen itt maradtak.
Az utolsó bástya
Az egyik legmegkapóbb történet szerint a helyi borbély, Tommaso Conza egyedüliként maradt a városban a földrengések után: szalonja nyitva maradt az elnéptelenedő helyen egészen 2013-ig, szimbolikusan őrizve a közösség lelki szálait. Apice Vecchio szellemvárosa nem csupán egy elhagyott település Olaszországban, hanem egy olyan hely, ahol a múlt fájdalmai, a megoldatlan tragédiák és az emberi sorsok együtt szőttek egy természetfeletti réteget. Vajon a megoldatlan ékszerész gyilkosság, az apró fehér koporsók, a meghiúsult nász történetei hogyan befolyásolták ezeket a paranormális eseményeket? Következő cikkünkből hamarosan kiderül.
