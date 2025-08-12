Fény derül a sötét múltra: már egy lakója sincs a megoldatlan bűntény kísérteties, szellemjárta helyszínének (fotókkal)

Urbex lidércekkel

Vaskó Tamás elmesélte, hogy sétálva a házak között, úgy tűnt, mintha a múlt ott maradt volna: a boltok berendezési tárgyai, régi bútorok, szaküzletek eszközei, a lakások berendezései, üvegek, bontatlan befőttek, játékok – mintha egyik napról a másikra hagyták volna el a várost a lakói. Ugyanakkor a vegetáció lassan visszahódítja az utcákat és épületeket. A helyben kialakult paranormális aktivitás folyamatosan vonzza az érdeklődőket, a kutatókat, és azokat, akik szeretik a hátborzongató, természetfeletti élményeket. Ez a hely egyszerre kísérteties és lenyűgöző, a múlt sötét titkai és az éjszaka rejtélyei között találja meg a saját történetét.

A településre szorult lelkek, lidércek és más paranormális jelenségek az ottani légkör részévé váltak.

Vaskó Tamás urbex fotós megoldatlan bűntény helyszínén járt

Fotó: Vaskó Tamás

– Akik előttünk jártak ott, olyan alakokról számoltak be, amelyek az elhagyatott utcákon jelennek meg, sötét árnyakként suhannak végig a romos épületek között. Egyesek láttak szellemszerű alakokat az éjszaka csendjében is. A kamerák felvételein megjelentek különös fények és mozgások, amiket a helyi kutatók nem tudtak megmagyarázni. Több alkalommal jelentettek ajtócsapódásokat, tárgyak rejtélyes elmozdulását, és ismeretlen eredetű hangokat. A földrengések, a tragédiák és az emberi sorsok összeolvadtak Apice Vecchio térségében, így egyfajta „negatív energia” alakult ki, amely a hely misztikus légkörét erősíti. Ezt az energiát éreztük mi is, nyugtalanság, szorongás lett úrrá rajtunk, amikor beléptünk a város romjai közé – mondta a fotóriporter, és megjegyezte: a fotókat visszanézegetve most is elfogja egyfajta rossz érzés és félelem. Azt is elmesélte, hogy Nápolyból autóval mentek az Apice Vecchio felé, már az odaút is hidegrázós volt: lakatlan táj, bozótos, tüskés útszakaszok, magas kőfallal körbevett, hatalmas nagy olíva ültetvények, kihalt erdők. Életnek semmi nyomát nem látták kilométereken keresztül.