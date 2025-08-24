augusztus 24., vasárnap

Fejlesztés

28 perce

Tanuszoda épülhet a közeljövőben két szabolcsi településen is – mutatjuk, melyik az a kettő!

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#tanuszoda#kormányhatározat

A következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatódik az uszodaépítési program. A tervek szerint a közeljövőben 41, javarészt vidéki beruházás kezdődhet meg, és Szabolcs-Szatmár-Bereg is érintett a fejlesztésben: két településen épül uszoda.

Munkatársunktól

Az úszósportok magyar kiválóságai sorra érik el a csúcshelyezéseket a világversenyeken, és az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány, és a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatni kívánják ezt az erőfeszítést, sőt ki is terjesztik. Már 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. Jó hír, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben is épül uszoda, nem is egy!

Folytatódik az uszodaépítési program, a közeljövőben két szabolcsi településen épülhet uszoda.
Uszoda épülhet a közeljövőben két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen is
Illusztráció: MW

Ami a projektek „gazdáit” illeti, a munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri. A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll. Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.

Uszoda épül két Szabolcs megyei településen is

A Világgazdaság összesítette a dokumentumban szereplő uszodák építését, bővítését, fejlesztését érintő projekteket, és kiderült, hogy a 2030-ig terjedő időszakban az ezekre fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

  • Tiszavasváriban közel 1,6 milliárd forintból épül A2+ típusú tanuszoda,
  • míg a nagykállói járási tanuszoda kialakítására egymilliárd forint fordítanak a közeljövőben.

– Nagy öröm számomra, hogy a népszerű uszodaépítési program tovább folytatódik, és a következő öt évben 41 fejlesztés valósulhat meg ennek köszönhetően, összesen közel 300 milliárd forintból – mondta el portálunknak dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.

Úgy gondolom, ez a program az egész ország sportéletére kiemelkedő hatással lesz, hiszen fantasztikus magyar sporteredményeink, büszkeségeink, példaképeink születtek az utóbbi esztendők során, ennek fényében minden meg kell tennünk, amivel tovább erősíthetjük Magyarország pozícióját, az utánpótlás-nevelést, a sportközösségek gyarapítását.

– Fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindez a cél nem csupán a sportolóknak és az utánpótlás világának jelent majd nélkülözhetetlen előrelépést, hanem minden gyermeknek, fiatalnak, a családoknak, és a helyi közösségeknek is, hiszen az új uszodák jelentősen támogatják az egészségmegőrzést, a rekreációt, ezen beruházások pedig munkahelyeket is teremtenek. Örömteli, hogy a 41 beruházás zöme – a Belügyminisztérium támogatásával – vidéken indul, mivel így szerte Magyarországon egyre több lehetőséget kapnak a sportkedvelők. 

Folytatódik az uszodaépítési program, a közeljövőben két szabolcsi településen épülhet uszoda.
Dr. Szabó Tünde kormánybiztos szerint a most bejelentett uszodaépítési program  hatékony biztosítékot jelent hazánk úszónagyhatalmi pozíciójának fenntartására
Fotó: MW-archív

Mindezért szeretném kiemelni, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is nagy nyertese a bejelentett fejlesztéseknek: nagyszerű lesz látni, hogy Tiszavasváriban és Nagykállóban is tovább erősödik a sportinfrastruktúra, és még több lehetőség lesz a lakosság egészségének és kikapcsolódásának támogatására, hiszen ebben a két városban hamarosan új tanuszodák épülnek, Nagyvarsányban pedig indul a tanuszoda-korszerűsítés.

– Látható, hogy a most bejelentett  uszodaépítési program  hatékony biztosítékot jelent hazánk úszónagyhatalmi pozíciójának fenntartására. Nemzetstratégiai jelentőséggel bír, amely nem csak sportági előrelépés, hanem átfogó nemzeti beruházás is, hiszen egyszerre erősíti az úszás területét, felzárkóztatja a térségeket, élénkíti a turizmust, és az egészségügy területére is kedvező hatással lesz – sorolta dr. Szabó Tünde kormánybiztos.

 

