Tanuszoda épülhet a közeljövőben két szabolcsi településen is – mutatjuk, melyik az a kettő!

Az úszósportok magyar kiválóságai sorra érik el a csúcshelyezéseket a világversenyeken, és az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány, és a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatni kívánják ezt az erőfeszítést, sőt ki is terjesztik. Már 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. Jó hír, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben is épül uszoda, nem is egy!

Uszoda épülhet a közeljövőben két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen is

Ami a projektek „gazdáit” illeti, a munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri. A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll. Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.

Uszoda épül két Szabolcs megyei településen is

A Világgazdaság összesítette a dokumentumban szereplő uszodák építését, bővítését, fejlesztését érintő projekteket, és kiderült, hogy a 2030-ig terjedő időszakban az ezekre fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Tiszavasváriban közel 1,6 milliárd forintból épül A2+ típusú tanuszoda,

míg a nagykállói járási tanuszoda kialakítására egymilliárd forint fordítanak a közeljövőben.

– Nagy öröm számomra, hogy a népszerű uszodaépítési program tovább folytatódik, és a következő öt évben 41 fejlesztés valósulhat meg ennek köszönhetően, összesen közel 300 milliárd forintból – mondta el portálunknak dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.

Úgy gondolom, ez a program az egész ország sportéletére kiemelkedő hatással lesz, hiszen fantasztikus magyar sporteredményeink, büszkeségeink, példaképeink születtek az utóbbi esztendők során, ennek fényében minden meg kell tennünk, amivel tovább erősíthetjük Magyarország pozícióját, az utánpótlás-nevelést, a sportközösségek gyarapítását.

– Fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindez a cél nem csupán a sportolóknak és az utánpótlás világának jelent majd nélkülözhetetlen előrelépést, hanem minden gyermeknek, fiatalnak, a családoknak, és a helyi közösségeknek is, hiszen az új uszodák jelentősen támogatják az egészségmegőrzést, a rekreációt, ezen beruházások pedig munkahelyeket is teremtenek. Örömteli, hogy a 41 beruházás zöme – a Belügyminisztérium támogatásával – vidéken indul, mivel így szerte Magyarországon egyre több lehetőséget kapnak a sportkedvelők.