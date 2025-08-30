augusztus 30., szombat

Forgalomkorlátozás

1 órája

Útfelújítás miatt forgalomkorlátozás, útlezárás is várható hétfőig

Címkék#Magyar Közút#figyelem#munkálatok

Összekötő közút burkolatfelújítását végzik, várhatóan szeptember 1-én készülnek el a munkálatokkal.

Szon.hu

Nagykálló közösségi oldalán hívják fel a figyelmet arra, hogy útlezárás várható a Nagykálló-Ludastó 49147-es összekötő közút külterületi szakaszán. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a Nagykálló-Ludastó 49147-es összekötő közút külterületi hiányzó kb. 1 km szakaszának burkolatfelújítása elkezdődött. A  kivitelezés várhatóan  szeptember 1-én ér véget. A felújítási munkálatok ideje alatt várhatóan útlezárásra is sor kerül majd, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri a lakosság megértését, türelmét.

 

