Forgalomkorlátozás
1 órája
Útfelújítás miatt forgalomkorlátozás, útlezárás is várható hétfőig
Összekötő közút burkolatfelújítását végzik, várhatóan szeptember 1-én készülnek el a munkálatokkal.
Nagykálló közösségi oldalán hívják fel a figyelmet arra, hogy útlezárás várható a Nagykálló-Ludastó 49147-es összekötő közút külterületi szakaszán. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a Nagykálló-Ludastó 49147-es összekötő közút külterületi hiányzó kb. 1 km szakaszának burkolatfelújítása elkezdődött. A kivitelezés várhatóan szeptember 1-én ér véget. A felújítási munkálatok ideje alatt várhatóan útlezárásra is sor kerül majd, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri a lakosság megértését, türelmét.
Ezt ne hagyja ki!Közönségtalálkozó
2 órája
Isten hozott, Tibike! Végre a nyíregyháziak is találkozhatnak hősünkkel, aki meghódította a világűrt (videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre