2 órája
Szétbombázzák a szabolcsi utakat: mutatjuk, hol kell kerülgetni a munkagépeket!
Szabolcs-Szatmár-Beregben közel húszmilliárd forintból 22 útszakaszt állítanak helyre. Az útfelújítások egy része befejeződött, de bőven maradtak munkálatok az év második felére is.
Az év második felében is folytatódnak az útfelújítások Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Magyar Közút szakemberei június közepén munkához láttak, hogy az év végéig biztosan elkészüljenek a tervezett szakaszokon. A társaság vezérigazgatója, Szilvai József Attila egy Jánkmajtison nemrégiben tartott sajtótájékoztatón elmondta: a TOP Plusz programban 156 milliárd forintból országszerte több mint 552 kilométernyi út újul meg az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásában.
A térségben 45 útszakaszt állítunk helyre, 151 kilométernyi utat 43,5 milliárd forintból, ebből Szabolcs-Szatmár-Beregben közel húszmilliárd forintból 22 szakasz újul meg
– ismertette a Magyar Közút első embere, s hozzátette: ez a folyamat terelésekkel, lassításokkal jár, ezért arra kérik a közlekedőket, legyenek megértőek és türelmesek. Nem véletlenül volt a tájékoztató helyszíne a szamosközi község, ottjártunkkor is javában dolgoztak a munkagépek: mintegy 3,3 kilométeren helyreállítják a Beregdaróc–Fehérgyarmat–Csengersima összekötő utat kistelepülés belterületén. Megerősítik a burkolatot, majd az út mindkét oldalán egy méter széles füves padkát alakítanak ki, de a felújítják a jánkmajtisi és a Jánki csatorna-hidakat is.
Útfelújítások: van, ahol kerékpársávot is kialakítanak
Arra kértük a társaságot, tájékoztassák portálunkat a 2025 második felére ütemezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei útfelújításokról. Megtudtuk:
- új aszfaltburkolatot kap a Máriapócs–Ófehértó összekötő út 1,35 kilométeres szakasza, egyúttal Ófehértón útpadkákat és nyitott kerékpársávot építenek.
- Nyírlugos bel- és külterületi részét egyaránt érinti a települést Vámospérccsel összekötő út felújítása több mint két kilométeres szakaszon. A burkolat megerősítése után zúzottköves padkákat alakítanak ki. A projekt a lakott területen lévő aszfaltburkolatú járda felújítását is magában foglalja mintegy 250 méteren.
- Helyreállítják az Őr–Terem összekötő út több mint három kilométeres szakaszát is – Nyírkáta külterületén. A munkálatok során megerősítik a burkolatot 1676 köbméter aszfalt beépítésével.
A Magyar Falu Programban további öt útszakasz rekonstrukcióját tervezi a Magyar Közút összesen közel 11,5 kilométeren. Három helyen már megkezdődtek a kivitelezési munkák:
- a Székely–Baktalórántháza összekötő úton, Székely és Ramocsaháza között;
- a Levelek–Kállósemjén összekötő úton, Kállósemjén bel- és külterületén egy 1,9 kilométeres szakaszon,
- valamint a Mándok–Lónya–Tarpa összekötő úton, Jánd külterületén 2,9 kilométeren.
- Megújul ezeken kívül a Nagykálló-Ludastó bekötő út két kilométer hosszúságban,
- és a Vaja–Ópályi összekötő út Vaja külterületén, egy 2,4 kilométeres szakaszon.
A munkálatok során helyreállítják az útburkolatot és rendezik a padkákat.
