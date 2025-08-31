Szétbombázzák a szabolcsi utakat: mutatjuk, hol kell kerülgetni a munkagépeket!

Az év második felében is folytatódnak az útfelújítások Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Magyar Közút szakemberei június közepén munkához láttak, hogy az év végéig biztosan elkészüljenek a tervezett szakaszokon. A társaság vezérigazgatója, Szilvai József Attila egy Jánkmajtison nemrégiben tartott sajtótájékoztatón elmondta: a TOP Plusz programban 156 milliárd forintból országszerte több mint 552 kilométernyi út újul meg az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásában.

Útfelújítások Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében: számos négy- és ötszámjegyű szakaszt állítanak helyre a Magyar Közút szakemberei az év végéig

Illusztráció: Sipeki Péter

A térségben 45 útszakaszt állítunk helyre, 151 kilométernyi utat 43,5 milliárd forintból, ebből Szabolcs-Szatmár-Beregben közel húszmilliárd forintból 22 szakasz újul meg

– ismertette a Magyar Közút első embere, s hozzátette: ez a folyamat terelésekkel, lassításokkal jár, ezért arra kérik a közlekedőket, legyenek megértőek és türelmesek. Nem véletlenül volt a tájékoztató helyszíne a szamosközi község, ottjártunkkor is javában dolgoztak a munkagépek: mintegy 3,3 kilométeren helyreállítják a Beregdaróc–Fehérgyarmat–Csengersima összekötő utat kistelepülés belterületén. Megerősítik a burkolatot, majd az út mindkét oldalán egy méter széles füves padkát alakítanak ki, de a felújítják a jánkmajtisi és a Jánki csatorna-hidakat is.