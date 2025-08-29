augusztus 29., péntek

Erre már sokan vártak

1 órája

Pezsgőt bont a futóműved, olyan hírünk van a nyíregyházi utakról

Címkék#NYÍRVV Nonprofit Kft#útfelújítás#Nyíregyháza#kátyúzás#útfelújítási program

A megyeszékhely húsz helyszínén végeztek munkálatokat. A nyári útfelújítási program mindenhol a tervek szerint haladt, így már a tanév kezdetén biztonságosabb és kényelmesebb lehet a közlekedés.

Szon.hu

Az előre megjelölt határidőn belül befejeződött Nyíregyháza idei nagyszabású útfelújítási programja. Az önkormányzat jelentős összeget, 170 millió forintot különített el arra, hogy a város húsz helyszíne új aszfaltburkolatot kapjon. A munkák június végén a Kerék utcai felüljárónál kezdődtek, majd egyre-másra tűntek fel a megyeszékhely legkülönbözőbb pontjain a szakemberek és a munkagépek. 

Húsz utcát érintett az útfelújítási program a NyírVV Nonprofit Kft.
A nyári útfelújítási program Nyíregyháza húsz utcáját érintette, az önkormányzat 170 millió forintot fordított a munkálatokra
Fotó: Sipeki Péter (2025. július 28.)

A felújításra váró helyszínek között igencsak forgalmas szakaszokat is találunk, így például a Bethlen Gábor-, a Korányi Frigyes- és a Stadion utca is bekerült a programba. Az újjáépítés helyszíneit természetesen minden évben több szempont alapján jelölik ki, ezek közül is legfontosabb, hogy milyen visszajelzéseket adnak a lakosok. A város útellenőrei rendszeresen járják Nyíregyháza útjait, de a lehetséges útfelújítási munkálatok megtervezésénél nagyban támaszkodnak a városlakók véleményére, akik írásban, emailben és személyesen is megfogalmazhatták észrevételeiket.

Az útfelújítási program a tervek szerint haladt

– Az idei évben is lezajlott Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő utakon a Nagyfelületű kátyú elnevezésű útfelújítási program, mely során 20 helyszínen történt meg az elöregedett, balesetveszélyes burkolat cseréje, a szükséges aknafedlapok szintbeemelése és újraaszfaltozása, egyes esetekben az út szélesítése. (Alkotás u., István u.) A kivitelezés 2025. június végén kezdődött és  a héten befejeződött, összköltsége közel nettó 170 millió forint volt. A helyszínek kiválasztása útellenőri jelzések és lakossági bejelentések alapján történt az idei évben is

 – mondta el megkeresésünkre Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője, hozzátéve, hogy minden helyszínen a tervek szerint haladtak a munkálatokkal, így a teljes projektet sikerült határidőn belül lezárni.

Ez különösen fontos az iskolakezdés szempontjából, az érintett helyszíneken gyorsabbá, kényelmesebbé és biztonságosabbá vált a közlekedés. Nyíregyháza nyári útfelújítási projektje összesen nettó 170 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg.

A megújult helyszínek Nyíregyháza területén:

  • Kosbor u. Tesco körforgalom – Pazonyi út között
  • Kalevala stny. 1-35. sz.
  • Stadion u. Sóstói út – Vasvári P. u. között a körforgalom tervezett végéig
  • Berenát utca eleje Abc előtti parkoló
  • Korányi F. u. 36-46. előtti parkolók a szervízút mellett
  • Örökösföldön a legrosszabb rész folytatása Törzs utca felőli oldal
  • Irinyi J. u. Hímes utca felőli vége
  • Nád u.
  • Bethlen G. u. Egyház u. – Bessenyei tér közötti szakasz város felé menő 2 sáv
  • Törzs u. Stop Shop mögötti útszakasz
  • Kistelekibokori út
  • Kerék u. felüljáró alatt
  • Garibaldi u. 25-29. sz. mögött
  • Huszár tér buszforduló
  • Alkotás u. második fele szélesítés egy méterrel
  • Rozmaring u. sárrázó
  • Elsőházhely u. 24.
  • István u. (Belső krt. – Mák u. között) szélesítés
  • Kistelekiszőlő sárrázók 10 méter hosszban
  • Fenyő utca végétől Mandabokor felé szélesítés egy méterrel

 

