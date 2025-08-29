Pezsgőt bont a futóműved, olyan hírünk van a nyíregyházi utakról

Az előre megjelölt határidőn belül befejeződött Nyíregyháza idei nagyszabású útfelújítási programja. Az önkormányzat jelentős összeget, 170 millió forintot különített el arra, hogy a város húsz helyszíne új aszfaltburkolatot kapjon. A munkák június végén a Kerék utcai felüljárónál kezdődtek, majd egyre-másra tűntek fel a megyeszékhely legkülönbözőbb pontjain a szakemberek és a munkagépek.

Fotó: Sipeki Péter (2025. július 28.)

A felújításra váró helyszínek között igencsak forgalmas szakaszokat is találunk, így például a Bethlen Gábor-, a Korányi Frigyes- és a Stadion utca is bekerült a programba. Az újjáépítés helyszíneit természetesen minden évben több szempont alapján jelölik ki, ezek közül is legfontosabb, hogy milyen visszajelzéseket adnak a lakosok. A város útellenőrei rendszeresen járják Nyíregyháza útjait, de a lehetséges útfelújítási munkálatok megtervezésénél nagyban támaszkodnak a városlakók véleményére, akik írásban, emailben és személyesen is megfogalmazhatták észrevételeiket.

Az útfelújítási program a tervek szerint haladt

– Az idei évben is lezajlott Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő utakon a Nagyfelületű kátyú elnevezésű útfelújítási program, mely során 20 helyszínen történt meg az elöregedett, balesetveszélyes burkolat cseréje, a szükséges aknafedlapok szintbeemelése és újraaszfaltozása, egyes esetekben az út szélesítése. (Alkotás u., István u.) A kivitelezés 2025. június végén kezdődött és a héten befejeződött, összköltsége közel nettó 170 millió forint volt. A helyszínek kiválasztása útellenőri jelzések és lakossági bejelentések alapján történt az idei évben is

– mondta el megkeresésünkre Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője, hozzátéve, hogy minden helyszínen a tervek szerint haladtak a munkálatokkal, így a teljes projektet sikerült határidőn belül lezárni.

Ez különösen fontos az iskolakezdés szempontjából, az érintett helyszíneken gyorsabbá, kényelmesebbé és biztonságosabbá vált a közlekedés. Nyíregyháza nyári útfelújítási projektje összesen nettó 170 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg.

A megújult helyszínek Nyíregyháza területén: