Négynapos útlezárás a szabolcsi városban! Térképen mutatjuk a korlátozásokat!

A 2025. augusztus 21–23. között változások lépnek életbe Mátészalka közlekedésében. A Mátészalkai Fényes Napok ideje alatt útlezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében – olvasható a tájékoztatás a mateszalka-fenyvarosa.hu oldalon.

Útlezárások várhatóak Mátészalkán

Forrás: mateszalka-fenyvarosa.hu

Augusztus 21. (csütörtök)

– Teljes útlezárás lép életbe 06:00-tól a Bajcsy Zs. u. – Hősök tere – József A. u. – Zöldfa u. csomópontban, valamint a Kazinczy u. – Kölcsey térnél.

– A behajtás kizárólag a fellépőknek, árusoknak és a Városház köz lakóinak engedélyezett.

– A Polgármesteri Hivatalhoz vezető egyirányú szakasz ideiglenesen kétirányú lesz, azonban megállni és várakozni tilos a Temetkezési Vállalatig.

– A kihajtás csak jobbra, a SPAR üzlet irányába lehetséges.

Augusztus 22. (péntek) – Kossuth tér és környezete

– A Kossuth tér teljes lezárása 10:00–23:00 között várható.

– A Dózsa György út felől érkezők 19:30-ig akadálytalanul közlekedhetnek.

– A Rákóczi út és Alkotmány út felől érkezők az Alkotmány utcai tömbbelső vagy a volt PROFI / Z&L parkoló igénybevételével kerülhetnek.

– A Kossuth utca egyirányú szakasza szintén lezárásra kerül 10:00-tól; 16:00 után már célforgalom sem hajthat be.

– A lezárás a Szalkai Mozi épületétől a Kossuth térig tart.

Fényes Felvonulás

– A felvonulás útvonala: Kossuth tér – Budai Nagy Antal u. – Munkácsy u. – Bajcsy Zs. u. – Hősök tere – Szalkai László tér.

– Az érintett szakaszokon megállási tilalom lesz érvényben 08:00–22:00 között, melyet táblák jeleznek.

Augusztus 23. (szombat)

– A csütörtöki zárási pontok továbbra is érvényben maradnak.

– A forgalmi korlátozások várható feloldása vasárnap hajnalban történik.

További részletek és a rendezvény programjai elérhetők a mateszalka-fenyvarosa.hu oldalon.

Ez is érdekelheti: