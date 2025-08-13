Útlezárás, forgalomkorlátozás bénítja a vármegye közlekedését! Kétnapos kerékpárverseny érkezik Szabolcsba

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több települését is érinti az Országúti Kerékpáros Ifjúsági Világkupa, amelyet 2025. augusztus 14-én és 15-én rendeznek meg. A verseny ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani, a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kérik a szervezők és a hatóságok - olvasható a rendőrség oldalán.

Kerékpárverseny érkezik a vármegyébe. Útlezárásra, forgalomkorlátozásra kell számítani

Útlezárás a kerékpárverseny idején

Augusztus 14. – Vásárosnamény és környéke

„Augusztus 14-én a mezőny 11 óra 55 perckor Vásárosnamény, Szabadság térről rajtol el, majd Tákos, Csaroda, Tarpa, Tivadar, Gulács, Jánd településeken haladnak keresztül és három kör teljesítését követően 15 óra 15 perckor érkeznek vissza kiindulási helyére.

A beregsurányi határátkelőhelyen az Ukrajna felől érkezők a verseny ideje alatt a 41-es számú főútra Beregdaróc, Gelénes, Vámosatya, Gergelyiugornya irányába térhetnek vissza. A határátkelőhely irányába utazókat Gergelyiugornyánál leterelik.”

Augusztus 15. délelőtt – Ibrány térsége

„Augusztus 15-én a versenyzők 10 órakor kezdik meg a körversenyt, amely Ibrányból indul és Nagyhalász, Kótaj, Buj, Paszab településeken áthaladva, a körverseny teljesítését követően 12 órakor Ibrányban érkeznek célba.”

Augusztus 15. este – Nyíregyháza belvárosa

„Augusztus 15-én a kerékpárosok 17 óra 15 perckor rajtolnak el Nyíregyházán a Kossuth térről. A verseny a Bocskai utcán keresztül a - Zrínyi Ilona u. - Bercsényi u. - Bethlen Gábor u. - Egyház u. - Vay Ádám krt. - Dózsa György utca, - Északi krt. - Hunyadi u. - Vay Ádám krt. útvonalon halad a Korzó üzletházig, ahonnan a Dózsa György utca sétálóján keresztül 20 órakor érkeznek vissza kiindulási helyére.”

A verseny ideje alatt az érintett útszakaszokon időszakos forgalomkorlátozásra és elterelésekre kell számítani. A rendezvény zavartalan lebonyolítását a rendőrség és a polgárőrség közösen biztosítja.

Fontos közlekedési figyelmeztetés:

„Kérjük a közlekedőket, hogy a kerékpárversennyel érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel, türelemmel és óvatossággal, a követési és az oldaltávolság betartásával közlekedjenek - hívta fel a figyelmet a rendőrség.

