Nincs jó hírünk
3 órája
Pórul járt, aki nem tankolt korábban, most mélyebben kell a bukszába nyúlnia
Sajnálhatja, aki keddig halogatta a tankolást, ugyanis mára a benzin és a gázolaj is drágult. Mutatjuk, hogyan alakulnak az üzemanyagárak Nyíregyházán.
Nincs szerencséjük azoknak, akik halogatták a tankolást, ugyanis keddre virradóan emelkedtek az üzemanyagárak: a benzin bruttó 2, a gázolaj 3 forinttal kerül többe. A holtankoljak.hu információi szerint ezzel a benzin literéért átlagosan 583, a dízelé 591 forintot kérnek el a töltőállomásokon.
Üzemanyagárak: itt éri meg tankolni leginkább Nyíregyházán
Ahogy mindig, most is megnéztük, hol a legbarátibbak az üzemanyagárak és hol kell a mélyebben pénztárcába nyúlnunk Nyíregyházán.
- A 95-ös benzin a Pazonyi úti Orlen kúton a legolcsóbb, literenként 582 forint, míg a legtöbbet, 590 forintot a Kert utcai és a Debreceni OMW-ken kérnek el érte.
- A gázolajért a Lujza utcai és a Tiszavasvári úti Oplus töltőállomásokon kell a legkevesebbet fizetni, literenként 576 forintot, és a Kert utcai és a Debreceni OMW kutakon a legdrágább a dízel, 597 forint.
- LPG-t a Tokaji úti és a László utcai MOL-okon tankolhatnak a legkedvezményesebben, literenként 327 forintért, ezzel szemben a Pazonyi úti és a Vasgyár utcai Orlen kutakon 387 forintot kérnek el az autógázért.
Ezt ne hagyja ki!Teljes útzár mellett helyszíneltek
16 órája
Tényleg nagy a baj? Friss hírek a sérültekről! Iszonyatos dominóbaleset a Korányin - reagáltak a mentők (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!VIDOR Fesztivál
3 órája
Megjön a kedve a keddre: nagy nevettetők, zseniális művészek: íme, a VIDOR mai programjai
Ezt ne hagyja ki!Katasztrófavédelem
5 órája
Olyasmi történt a vécében a két nyíregyházi gyerekkel, hogy a tűzoltók is kivonultak
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre