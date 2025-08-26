augusztus 26., kedd

Nincs jó hírünk

3 órája

Pórul járt, aki nem tankolt korábban, most mélyebben kell a bukszába nyúlnia

Címkék#Nyíregyháza#tankolás#üzemanyagárak

Sajnálhatja, aki keddig halogatta a tankolást, ugyanis mára a benzin és a gázolaj is drágult. Mutatjuk, hogyan alakulnak az üzemanyagárak Nyíregyházán.

Munkatársunktól

Nincs szerencséjük azoknak, akik halogatták a tankolást, ugyanis keddre virradóan emelkedtek az üzemanyagárak: a benzin bruttó 2, a gázolaj 3 forinttal kerül többe. A holtankoljak.hu információi szerint ezzel a benzin literéért átlagosan 583, a dízelé 591 forintot kérnek el a töltőállomásokon.

Kedden emelkedtek az üzemanyagárak, drágább lett a tankolás.
Kedden emelkedtek az üzemanyagárak, a benzin és a gázolaj is drágult
Illusztráció: MW / Kocsis Zoltán

Üzemanyagárak: itt éri meg tankolni leginkább Nyíregyházán

Ahogy mindig, most is megnéztük, hol a legbarátibbak az üzemanyagárak és hol kell a mélyebben pénztárcába nyúlnunk Nyíregyházán. 

  • A 95-ös benzin a Pazonyi úti Orlen kúton a legolcsóbb, literenként 582 forint, míg a legtöbbet, 590 forintot a Kert utcai és a Debreceni OMW-ken kérnek el érte.
  • A gázolajért a Lujza utcai és a Tiszavasvári úti Oplus töltőállomásokon kell a legkevesebbet fizetni, literenként 576 forintot, és a Kert utcai és a Debreceni OMW kutakon a legdrágább a dízel, 597 forint.
  • LPG-t a Tokaji úti és a László utcai MOL-okon tankolhatnak a legkedvezményesebben, literenként 327 forintért, ezzel szemben a Pazonyi úti és a Vasgyár utcai Orlen kutakon 387 forintot kérnek el az autógázért.

 

