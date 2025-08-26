Pórul járt, aki nem tankolt korábban, most mélyebben kell a bukszába nyúlnia

Nincs szerencséjük azoknak, akik halogatták a tankolást, ugyanis keddre virradóan emelkedtek az üzemanyagárak: a benzin bruttó 2, a gázolaj 3 forinttal kerül többe. A holtankoljak.hu információi szerint ezzel a benzin literéért átlagosan 583, a dízelé 591 forintot kérnek el a töltőállomásokon.

Illusztráció: MW / Kocsis Zoltán

