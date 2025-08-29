Nahát!
2 órája
Meglepetés a szabolcsi benzinkutakon – erre tuti, hogy senki sem számított!
A két elején néhány forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Nézzük meg, hogyan alakul a hétvége az üzemanyagárak tekintetében!
Az üzemanyagárak keddi emelkedése után szombaton kissé fellélegezhetünk: úgy néz ki, szombaton sem a gázolaj, sem a benzin nem drágul. Ennek tükrében a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587, a dízelé 593 forint marad.
Üzemanyagárak Nyíregyházán: ezeken a kutakon spórolhatunk
Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáljuk, hogy a holtankoljak.hu adatai szerint hol érdemes tankolni Nyíregyházán. Ezek alapján
- a 95-ös benzin a Pazonyi úti Orlen töltőállomáson a legolcsóbb, literenként 584 forint, a legtöbbet pedig, 592 forintot a Kert utcai és Debreceni úti OMW-knél kérnek el érte.
- A gázolaj ára még mindig a Lujza utcai és a Tiszavasvári úti Oplus kutakon a legbarátibb a maga 583 forintjával, míg a Kert utcai és a Debreceni OMW töltőállomásokon 599 forint a dízel literje.
