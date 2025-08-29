Meglepetés a szabolcsi benzinkutakon – erre tuti, hogy senki sem számított!

Az üzemanyagárak keddi emelkedése után szombaton kissé fellélegezhetünk: úgy néz ki, szombaton sem a gázolaj, sem a benzin nem drágul. Ennek tükrében a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587, a dízelé 593 forint marad.

Üzemanyagárak: kivételesen örülhetnek az autósok

Illusztráció: MW

Üzemanyagárak Nyíregyházán: ezeken a kutakon spórolhatunk

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáljuk, hogy a holtankoljak.hu adatai szerint hol érdemes tankolni Nyíregyházán. Ezek alapján