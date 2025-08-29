augusztus 29., péntek

Nahát!

45 perce

Meglepetés a szabolcsi benzinkutakon – erre tuti, hogy senki sem számított!

Címkék#Nyíregyháza#tankolás#üzemanyagárak

A két elején néhány forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Nézzük meg, hogyan alakul a hétvége az üzemanyagárak tekintetében!

Munkatársunktól

Az üzemanyagárak keddi emelkedése után szombaton kissé fellélegezhetünk: úgy néz ki, szombaton sem a gázolaj, sem a benzin nem drágul. Ennek tükrében a 95-ös benzin literenkénti átlagára 587, a dízelé 593 forint marad.

Így alakulnak az üzemanyagárak a következő napokban.
Üzemanyagárak: kivételesen örülhetnek az autósok
Illusztráció: MW

Üzemanyagárak Nyíregyházán: ezeken a kutakon spórolhatunk

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáljuk, hogy a holtankoljak.hu adatai szerint hol érdemes tankolni Nyíregyházán. Ezek alapján

  • a 95-ös benzin a Pazonyi úti Orlen töltőállomáson a legolcsóbb, literenként 584 forint, a legtöbbet pedig, 592 forintot a Kert utcai és Debreceni úti OMW-knél kérnek el érte.
  • A gázolaj ára még mindig a Lujza utcai és a Tiszavasvári úti Oplus kutakon a legbarátibb a maga 583 forintjával, míg a Kert utcai és a Debreceni OMW töltőállomásokon 599 forint a dízel literje.

 

