Fellélegezhetnek az autósok, egyelőre nem húznak ki több pénzt a zsebünkből ezért

Ahogy kedden, úgy csütörtökön sem emelkednek az üzemanyagárak: a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökkent bruttó 3 forinttal, a benziné pedig stagnál, így a dízelért literenként átlagosan 606 forintot, míg a 95-ös benzinért 589 forintot kérnek a töltőállomásokon.

Üzemanyagárak: egyelőre nem drágul sem a benzin, sem a gázolaj

Üzemanyagárak: itt érdemes tankolni Nyíregyházán

A különböző benzinkutakok eltérőek az üzemanyagárak, így tankolás előtt érdemes megnézni, hol járunk a legjobban. Nyíregyházán a holtankoljak.hu adatai szerint