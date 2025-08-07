augusztus 7., csütörtök

Tankolás

1 órája

Fellélegezhetnek az autósok, egyelőre nem húznak ki több pénzt a zsebünkből ezért

Címkék#Nyíregyháza#tankolás#üzemanyagárak

Érdemes megnézni, hol a legolcsóbb a gázolaj és a benzin, ugyanis a különböző kutakon akár 10 forint is lehet az eltérés. Mutatjuk, hogyan alakulnak az üzemanyagárak a következő napokban.

Munkatársunktól

Ahogy kedden, úgy csütörtökön sem emelkednek az üzemanyagárak: a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökkent bruttó 3 forinttal, a benziné pedig stagnál, így a dízelért literenként átlagosan 606 forintot, míg a 95-ös benzinért 589 forintot kérnek a töltőállomásokon.

üzemanyagárak, tankolás, benzin, gázolaj, dízel
Üzemanyagárak: egyelőre nem drágul sem a benzin, sem a gázolaj
Fotó: Illusztráció: MW

Üzemanyagárak: itt érdemes tankolni Nyíregyházán

A különböző benzinkutakok eltérőek az üzemanyagárak, így tankolás előtt érdemes megnézni, hol járunk a legjobban. Nyíregyházán a holtankoljak.hu adatai szerint

  • a 95-ös benzin a Tiszavasvári úti OMV kúton a legolcsóbb, 586 forint literenként. A legtöbbet, 591 forintot a Debreceni úti OMV-n és a Lujza utcai Oplus-on kell fizetnünk.
  • A gázolaj ára azonban a Lujza utcán és a Tiszavasvári úton a legbarátibb, 590 forint literenként, és a Debreceni úti OMV töltőállomáson a legdrágább, 611 forint.

 

