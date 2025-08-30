Hoppá! Így alakulnak mától az üzemanyagárak, erre nem számított senki

– Szombaton továbbra sem készülhetünk változásra a nagykereskedelmi üzemanyagárak tekintetében. A benzin és a gázolaj ára is változatlan marad– írja a holtankoljak.hu.

A 95-ös benzin: 587 Ft/liter A gázolaj: 593 Ft/liter

Nyíregyházán a 95-ös benzin a Pazonyi úti Orlen töltőállomáson a legolcsóbb, literenként 584 forint, a legtöbbet pedig, 592 forintot a Kert utcai és Debreceni úti OMW-knél kérnek el érte. A gázolaj ára még mindig a Lujza utcai és a Tiszavasvári úti Oplus kutakon a legbarátibb a maga 583 forintjával, míg a Kert utcai és a Debreceni OMW töltőállomásokon 599 forint a dízel literje.

Olvasson nálunk más témákat is!