Nyíregyháza

16 perce

Valaki elvitte a buszállomásról... Nem is sejtette, milyen titkok lapulnak a fekete táskában

Címkék#rendőrség#merevlemez#táskában

A Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban tett közzé segélykérő posztot egy férfi, miután eltűnt a laptoptáskája.

Nagy Zoltán
Forrás: illusztráció / getty images

„Kedves Nyíregyháziak! A mai napon, reggel 8:20 körül a vasútállomás előtti forgalmi iroda (buszjegypénztár) elől eltulajdonították a fekete laptoptáskámat. Benne volt a laptopom, két egér, egy külső merevlemez – sajnos sietségemben ott felejtettem” – írta a férfi.

Elmondása szerint mire a buszmegállóból néhány perc alatt visszaszaladt, a táska már nem volt ott.

„Bárki is vitte el, szeretném, ha tudná: nagyon szívesen visszavásárolnám tőle a tartalmát, mert óriási eszmei értéke van. Különleges kutatási adatok, eredmények és rengeteg pótolhatatlan természetfotó van rajta, amikben rengeteg munkám van.”

A férfi hozzátette: ha valaki tud róla, vagy netán nála van, semmilyen atrocitás nem érné, csak annyit kér, hogy épségben juttassa vissza.

A kommentek között azonnal érkezett tanács is: „Van kamera a gombáknál, ami láthatta az eseményt, a rendszer a rendőrségre van bekötve. Javaslom, minél hamarabb menj a rendőrségre, hátha van róla felvétel. A buszokon is van kamera (bár nem mindegyiken), de ezeket csak a rendőröknek adják ki. Kívánom, hogy megtaláld!” – írta egy helyi hozzászóló.


 

