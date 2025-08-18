Nyíregyháza
34 perce
Valami annyira durva volt az elhagyott nyíregyházi táskában, hogy az idős nő rögtön a kukába dobta?
Egy fiatal hölgy viszont vette a fáradtságot, hogy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban felkutassa egy táska tulajdonosát.
Sziasztok! Augusztus 17-én, Örökösföld-Tesco felé vezető úton valaki elhagyta ezt a táskát - írta. - Egy néni megtalálta, kidobta a kukába. (Azt mondta, hogy a bevásárló központ biztonsági őrei mondták neki, hogy inkább dobja ki a kukába, mert ami benne van, biztos lopott.) Én szeretném, ha a tulajdonosához visszakerülne. Remélem, itt van a csoportban.
Arról nincs egyébként információ, hogy pontosan mi is van a táskában. Vélhetően azért nem lopott cuccok. Reméljük, előkerül a gazdája.
