Valami annyira durva volt az elhagyott nyíregyházi táskában, hogy az idős nő rögtön a kukába dobta?

Sziasztok! Augusztus 17-én, Örökösföld-Tesco felé vezető úton valaki elhagyta ezt a táskát - írta. - Egy néni megtalálta, kidobta a kukába. (Azt mondta, hogy a bevásárló központ biztonsági őrei mondták neki, hogy inkább dobja ki a kukába, mert ami benne van, biztos lopott.) Én szeretném, ha a tulajdonosához visszakerülne. Remélem, itt van a csoportban.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Arról nincs egyébként információ, hogy pontosan mi is van a táskában. Vélhetően azért nem lopott cuccok. Reméljük, előkerül a gazdája.