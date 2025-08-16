59 perce
Valer, Ádó, Szati, Majró - micsoda öregfiúk focimeccs volt Sényőn! (fotókkal és videóval)
Valerij Kapacina emlékére rendezték a barátságos focimeccset. A Sényő Feszt programja volt a találkozó, ahol többek között Valer, Ádó, Szati és Majró is pályára lépett.
A Sényő Feszt első napján, a pénteki sport- és egészségnapon az idén elhunyt Valerij Kapacina emlékére rendeztek barátságos öregfiúk focimeccset. Fia, az NB III-as együttes edzője verbuválta a helyi csapatot, amelyik a vármegyei együttessel játszott. Pályára lépett többek között Ádó, Szati és Majró is.
Valer és a meghívottak érkeztek Valerre
Valerij Kapacina 1970. szeptember 18-án született az akkori Szovjetunió területén, Kisinyovban. Pályafutását moldáv csapatokban kezdte, majd 1992-től Magyarországon játszott. Első állomáshelye Sényő volt, de játszott a BVSC-ben is, a Nyíregyházi FC-hez 1994 őszén került kölcsönbe, a Nyírség Spartacus FC-t 1996-1998 között erősítette. Ezt követően több vármegyei együttesben megfordult, kétszer tért vissza Sényőre, de játszott Tiszavasváriban, Kemecsén, pályafutását pedig Szakolyban fejezte be 2005-ben. A moldovai futballista 53 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Szpari színeiben, 51 meccset a másodosztályban, kettőt az élvonalban játszott. Tíz gólt szerzett a nyíregyházi csapat színeiben.
A moldáv nemzeti csapatban négyszer lépett pályára.
Sényői öregfiúkFotók: Bozsó Katalin
Az egyik alkalomról így írt az Új Kelet 1994. december 17-i számában: "Szerdán Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen, Kisinyovban találkozott a moldáv és a német válogatott. A tizennyolcezer hazai szurkoló bánatára nem született meglepetés, a világsztárárokkal teletűzdelt látogatók simán, 3–0 arányban nyertek. A vendéglátók szomorúságában osztozott Valerij Capatina is, aki, mint köztudott, ismét behívót kapott a szövetségi kapitánytól. A Sényőre közelmúltban visszatért játékos nem lépett pályára, a kispadról szemlélhette honfitársai kudarcát. A tervek szerint az összecsapás végeztével azonnal Magyarország fel vette volna az útirányt, ám az elképzelésbe hiba csúszott. Sényőről ugyanis kedden este gépkocsival elindult egy kis csapat a csatár Knoblok Sándor vezérletével, hogy visszahozzák a labdarúgót. A különítmény azonban megrekedt Ukrajnában, ahol már a tél az úr. Az időjárás viszontagságai, az ebből fakadó rossz közlekedési lehetőségek kifogtak az expedíción, kocsijuk tiltakozott a tovább haladás ellen. Tömören fogalmazva: lerobbantak. Csütörtökön délután nem mindennapi nehézségek árán tértek meg otthonukba."
Januárban hunyt el Valerij Kapacina.
„Biztos vagyok benne, hogy az égi pályán is minden szabadrúgást be fogsz lőni. Büszkén fogom mesélni az unokáidnak, hogy mekkora focista voltál. Sajnálom…és köszönök nagyon sok mindent! Ahogy mondanád: „Mert mi kib….szott Kapacinák vagyunk!” – búcsúzott megrendülten édesapjától Kapacina Valer a közösségi oldalon.