Valer, Ádó, Szati, Majró - micsoda öregfiúk focimeccs volt Sényőn! (fotókkal és videóval)

A Sényő Feszt első napján, a pénteki sport- és egészségnapon az idén elhunyt Valerij Kapacina emlékére rendeztek barátságos öregfiúk focimeccset. Fia, az NB III-as együttes edzője verbuválta a helyi csapatot, amelyik a vármegyei együttessel játszott. Pályára lépett többek között Ádó, Szati és Majró is.

Valer (Kapacina) és Göncz Bertalan Fotó: Bozsó Katalin

Valer és a meghívottak érkeztek Valerre

Valerij Kapacina 1970. szeptember 18-án született az akkori Szovjetunió területén, Kisinyovban. Pályafutását moldáv csapatokban kezdte, majd 1992-től Magyarországon játszott. Első állomáshelye Sényő volt, de játszott a BVSC-ben is, a Nyíregyházi FC-hez 1994 őszén került kölcsönbe, a Nyírség Spartacus FC-t 1996-1998 között erősítette. Ezt követően több vármegyei együttesben megfordult, kétszer tért vissza Sényőre, de játszott Tiszavasváriban, Kemecsén, pályafutását pedig Szakolyban fejezte be 2005-ben. A moldovai futballista 53 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Szpari színeiben, 51 meccset a másodosztályban, kettőt az élvonalban játszott. Tíz gólt szerzett a nyíregyházi csapat színeiben.

A moldáv nemzeti csapatban négyszer lépett pályára.