Vásárosnamény

1 órája

Fuldoklik a gyermeked? Így mentheted meg az életét!

Címkék#Tündérpázsit#program#gyerekház

Az ingyenes előadás témája a csecsemők, kisgyermekek újraélesztése és a légútba került idegentest szakszerű eltávolítása lesz.

Fuldoklik a gyermeked? Így mentheted meg az életét!

Az előadás egyik témája a csecsemő/kisgyermek újraélesztése lesz

Forrás: Illusztráció: plakát

Életmentő előadásra várja az érdeklődő szülőket augusztus 27-én a naményi baba-mama klub. A 10 órától kezdődő programnak a Vásárosnaményi Tündérpázsit Biztos Kezdet Gyerekház ad otthont, az előadás témája a csecsemő/kisgyermek újraélesztés és a légúti idegentest eltávolítása lesz. Ugyanezen napon fél tíztől ballagást tartanak az intézményben, a pedagógusok búcsúajándékkal kedveskednek a bölcsődébe és óvodába induló gyerekeknek.

Szakemberekkel a sikeres beilleszkedésért

A Tündérpázsit gyerekház 10 éve működik önkormányzati fenntartásban, célja, hogy elsősorban a nehéz körülmények között élő családok 0- 3 éves korú gyermekei – szakemberek segítségével – olyan szolgáltatásokhoz jussanak, amelyek hozzájárulnak a testi, érzelmi, értelmi és szociális fejlődésükhöz, elősegítve közösségi beilleszkedésüket, boldogulásukat az óvodában, iskolában. A gyerekház nem csak a hátrányos helyzetű családokat várja, mindenki számára nyitott. Aktívan bevonják a szülőket a különböző foglalkozásokba, erősítve az anya-gyerek kapcsolatot. Az intézmény minden hétköznap 8-13 óra között tart nyitva, ingyenes tízórait és mosási lehetőséget kínál a rászorulóknak, foglalkozásokat, tanácsadásokat, programokat szervez a látogatóknak – olvasható Vásárosnamény honlapján. 
 

 

