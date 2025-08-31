Velencei filmfesztivál: korosodó filmcsillag és földönkívüli cégvezető

A sorozatoknak és a streaming szolgáltatók térhódításának köszönhetően egyre inkább hanyatló mozi egyik utolsó mohikánja George Clooney, aki sorozatszínészből lett mozicsillag. A sors különös fintora, hogy manapság éppen a sorozatszínészek lépnek a mozicsillagok helyébe. Noah Baumbach humoros és megható pillanatokat elegyítő alkotásában, a Jay Kelly-ben Clooney korosodó filmcsillagként szembesül azzal, milyen áldozatokkal is járt a sokak által irigyelt pályafutása. Hiába a pénz, a hírnév, mindinkább üresnek érzi az életét. Egy sorsfordító találkozás arra készteti, hogy szembe nézzen a múlttal, és megpróbálja a jelenben rendben tenni kapcsolatát lányaival, apjával, mindebben pedig az Adam Sandler által alakított menedzsere segédkezik, aki nem mellesleg próbálja Kelly-t a pályán tartani. Clooney a film hivatalos fotózásán és sajtótájékoztatóján ugyan nem vett részt, de a Lidóra igazi filmsztárhoz méltó módon érkezett karján feleségével, Amal Clooney-val. Az esti premieren pedig igazi hollywoodi sztárhoz méltó csillogást hoztak a vörös szőnyegre – írja helyszíni tudósításában Váró Kata Anna a Velencei filmfesztivál forgatagából.

Velencei filmfesztivál: Amal Clooney és George Clooney Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Velencei filmfesztivál: kopaszra nyírták a film kedvéért

A kétszeres Oscar-díjas Emma Stone legutóbbi arany szobrát Yorgos Lanthimos javarészt Magyarországon forgatott Szegény párák című alkotásában nyújtott alakításáért kapta. Stone azóta is hűséges maradt Lanthimoshoz, aminek nem csak az újabb közös munkájuk a bizonyítéka, de a színésznő elkötelezettségét jelzi az is, hogy a Bugonia című filmben kopaszra nyírják a szerep kedvéért. A Bugoniában Stone egy befolyásos cégvezetőt alakít, akit két összeesküvés-elmélet hívő méhész földönkívülinek hisz és elrabol. Bár a történet „hozott anyag”, hiszen egy dél-koreai film remake-jéről van szó, a bizarr filmjeiről híres görög rendező alaposan átformálta és saját víziója szerint gyúrta egyedivé azt. Emma Stone csak úgy sziporkázik az elrabolt cégvezető szerepében. Bár még nagyon az elején járunk, sok film lepereg még az elkövetkező hetekben a szemünk előtt, a Bugonia emléke biztosan velünk marad a fesztivál után is. A rajongók sem hiába vártak Emma Stone-ra a viharos időben már kora reggel óta. Stone a forgatás befejezte óta divatos rövid hajat növesztett és különleges szabású csillogó öltözékben osztogatta az autogramokat és fotózkodott a rajongókkal a vörös szőnyeg előtt – zárta a sorait a portálunkat a helyszínről tudósító Váró Kata Anna.