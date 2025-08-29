Teréz anya nyitotta meg a velencei filmfesztivált

A szokásosnál is párásabb és jóval borongósabb időjárás fogadta a 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nyitónapján a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál közönségét – kezdte exkluzív tudósítását Váró Kata Anna. A zivatarokkal tarkított nyitónapon nem csak Paolo Sorrentino legújabb alkotását, a nyitófilmnek választott La Graziát és az Orizzonti szekció nyitányának szánt, Teréz Anyáról szóló Mother című filmet láthatta a közönség Teona Strugar Mitevska rendezésében, de az esti sajtóvetítésen már beülhettünk Nemes Jeles László legújabb nagyjátékfilmjének, az Árvának a sajtóvetítésére is. Korábban többször írtam arról, hogy Velence viszonylag ritkán hív magyar alkotást versenybe, idén viszont rögtön két hazai rendező, a már említett Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó versenyeznek a fesztivál fődíjáért, az Arany Oroszlánért. Nemes Jeles László legutóbb Napszállta című filmjével versenyzett itt a Lido di Venezián 2018-ban, Enyedi Ildikó pedig több mint harminc esztendő után tér vissza a fesztiválra az idei versenyprogram legvégén látható, Csendes barát című filmjével. Mind két alkotás több ország koprodukciójában valósult meg, nemzetközi szereplőgárdával - a velencei filmfesztivál közönségének örömére.

Velencei filmfesztivál: bemutatták Nemes Jeles László filmjét Fotó: AFP

Velencei filmfesztivál: debütált az Árva

Nemes Jeles László Árva című filmjének cselekménye négy esztendővel a II. világháború befejeződése után indul egy árvaház felszámolásakor, de hamarosan ugrik néhány évet és pár hónappal az ’56-os forradalom leverése utáni időszakban folytatódik. A kiskamasszá cseperedő Hirsch Andor (Bojtorján Barnabás, a főszereplő) évekkel a hátború után is az apját várja vissza a koncentrációs táborból, a családba azonban egy másik „apa” (Grégory Gadebois) érkezik, aki alaposan felforgatja Andor és édesanyja (Waskovics Andrea) hétköznapjait. Ahogy a forradalom leverése utáni első május 1-re készülődő ország, úgy a kis család is egyre jobban behódol az elnyomásnak. A 133 perces gyönyörűen fényképezett film alapötletét a rendező édesapjától, a szintén ismert film- és színházrendező Jeles Andrástól vette. A személyes történetben egyedi módon keveredik a valóság és a fikció, miközben az egyéni tragédiákon túl magáról a diktatúra és az elnyomás természetéről beszél. A sajtóvetítésen taps fogadta az Oscar-díjas magyar rendező legújabb nagyjátékfilmjét, azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy a zsűri is díjazza-e majd. Az viszont bizonyos, hogy az Árvát október 23-tól láthatja majd a hazai közönség a moziban. A debreceni közönség számára pedig külön érdekes lehet, hogy kis szerepekben ugyan, de látható a filmben a Hajdu Szabolcs filmjeiből ismert Gelányi Imre, vagy az ettől az évadtól hivatalosan is a Csokonai Nemzeti Színház Debrecenbe szerződött Kukovecz Ákos is – zárta helyszíni beszámolóját Váró Kata Anna, aki folyamatosan tudósítja portálunkat a velencei filmfesztivál eseményeiről.