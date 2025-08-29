augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

29°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Exkluzív tudósítás

1 órája

Teréz anya nyitotta meg a velencei filmfesztivált

Címkék#Váró Kata Anna#Nemes Jeles László#Enyedi Ildikó#filmfesztivál

Elkezdődött a fesztivál. Az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb filmjét tapssal fogadta a sajtó. A velencei filmfesztiválon debütált az új, magyar rendezésű film.

Szon.hu
Teréz anya nyitotta meg a velencei filmfesztivált

Fotó: AFP

A szokásosnál is párásabb és jóval borongósabb időjárás fogadta a 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nyitónapján a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál közönségét – kezdte exkluzív tudósítását Váró Kata Anna. A zivatarokkal tarkított nyitónapon nem csak Paolo Sorrentino legújabb alkotását, a nyitófilmnek választott La Graziát és az Orizzonti szekció nyitányának szánt, Teréz Anyáról szóló Mother című filmet láthatta a közönség Teona Strugar Mitevska rendezésében, de az esti sajtóvetítésen már beülhettünk Nemes Jeles László legújabb nagyjátékfilmjének, az Árvának a sajtóvetítésére is. Korábban többször írtam arról, hogy Velence viszonylag ritkán hív magyar alkotást versenybe, idén viszont rögtön két hazai rendező, a már említett Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó versenyeznek a fesztivál fődíjáért, az Arany Oroszlánért. Nemes Jeles László legutóbb Napszállta című filmjével versenyzett itt a Lido di Venezián 2018-ban, Enyedi Ildikó pedig több mint harminc esztendő után tér vissza a fesztiválra az idei versenyprogram legvégén látható, Csendes barát című filmjével. Mind két alkotás több ország koprodukciójában valósult meg, nemzetközi szereplőgárdával - a velencei filmfesztivál közönségének örömére.

Velencei filmfesztivál Nemes Jeles
Velencei filmfesztivál: bemutatták Nemes Jeles László filmjét Fotó: AFP

Velencei filmfesztivál: debütált az Árva

 

Nemes Jeles László Árva című filmjének cselekménye négy esztendővel a II. világháború befejeződése után indul egy árvaház felszámolásakor, de hamarosan ugrik néhány évet és pár hónappal az ’56-os forradalom leverése utáni időszakban folytatódik. A kiskamasszá cseperedő Hirsch Andor (Bojtorján Barnabás, a főszereplő) évekkel a hátború után is az apját várja vissza a koncentrációs táborból, a családba azonban egy másik „apa” (Grégory Gadebois) érkezik, aki alaposan felforgatja Andor és édesanyja (Waskovics Andrea) hétköznapjait. Ahogy a forradalom leverése utáni első május 1-re készülődő ország, úgy a kis család is egyre jobban behódol az elnyomásnak. A 133 perces gyönyörűen fényképezett film alapötletét a rendező édesapjától, a szintén ismert film- és színházrendező Jeles Andrástól vette. A személyes történetben egyedi módon keveredik a valóság és a fikció, miközben az egyéni tragédiákon túl magáról a diktatúra és az elnyomás természetéről beszél. A sajtóvetítésen taps fogadta az Oscar-díjas magyar rendező legújabb nagyjátékfilmjét, azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy a zsűri is díjazza-e majd. Az viszont bizonyos, hogy az Árvát október 23-tól láthatja majd a hazai közönség a moziban. A debreceni közönség számára pedig külön érdekes lehet, hogy kis szerepekben ugyan, de látható a filmben a Hajdu Szabolcs filmjeiből ismert Gelányi Imre, vagy az ettől az évadtól hivatalosan is a Csokonai Nemzeti Színház Debrecenbe szerződött Kukovecz Ákos is – zárta helyszíni beszámolóját Váró Kata Anna, aki folyamatosan tudósítja portálunkat a velencei filmfesztivál eseményeiről.

Az Árva c. film Magyarországon először a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában látható, ezt követően október 23-án kerül országosan a mozikban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu