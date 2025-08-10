Augusztusban drámai a vérhiány – te is lehetsz életmentő!

„Augusztus hónap évről évre kihívást jelent a vérellátás szempontjából – mondta Dr. Nagy Sándor, az OVSz szakmai főigazgató-helyettese. – Tapasztalataink szerint ilyenkor még sokan szabadságra mennek, elutaznak, vagy hosszú hétvégét terveznek az augusztus 20-i ünnep köré, így kevesebb véradó jelenik meg. Különösen hálásak vagyunk, hogy a fiatalok ebben az időszakban segítik a munkánkat, így aktívan hozzájárulnak a vérellátás biztonságához – tette hozzá. A 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) egyhetes kampányt indított, amelynek célja, hogy a fiatalokhoz a fiatalok nyelvén szóljon a véradás fontosságáról, írja a szervezet közleményében.

Hozzáteszik: A kampány mögött olyan lelkes középiskolások és egyetemisták állnak, akik az Alapítvány mentorprogramjában vesznek részt. Ők már látták, hogyan működik a véradás, és megértették, mekkora erőt jelent, ha valaki odanyújtja a karját, és ezzel segít egy vagy akár több ismeretlen embernek.

„Számunkra egyértelmű az üzenet, bátorítunk minden 18 évét már betöltött fiatalt, hogy “Adj vért! Adj esélyt!”. Mi is ezt tesszük, és számunkra hatalmas élmény, hogy a véradás nemcsak a felelősségvállalásról szól, hanem meghatározó, közösségi élmény is lehet. Ha mi, fiatalok nem lépünk elő, akkor ki fog?” – üzenik a kampányban részt vevő mentorált diákok.

Legutóbb mi is felhívtuk olvasóink figyelmét a véradás fontosságára, hogy nyáron is adjon vért, aki teheti, hiszen a vérkészletet folyamatosan fenn kell tartani a gördülékeny betegellátást segítve ezzel. A vérellátó szolgálattal együtt a Magyar Vöröskereszt is szervez véradásokat Szabolcs-Szatmár-Beregben, az alábbi linken el lehet érni a helyszíneket.

A következő héten az alábbi helyszíneken várják a donorokat. 2025.08.11 08:00 15:30 Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. 2025.08.12 08:00 17:30 Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. 2025.08.12 09:30 11:30 Petneháza Teleház 4542. Petneháza, Kossuth u. 22. 2025.08.12 13:00 15:30 Nyírmada Művelődési Ház 4564. Nyírmada, Ady E. út 9. 2025.08.13 08:00 15:30 Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. 2025.08.13 08:30 10:30 Vásárosnamény Művelődési Ház 4800. Vásárosnamény, Rákóczi u. 9. 2025.08.13 12:00 15:00 Mátészalka Szentpétery Zsigmond Kulturális. Központ 4700. Mátészalka, Kölcsey utca 2. 2025.08.14 08:00 17:30 Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. 2025.08.14 13:00 16:00 Újfehértó Zajti F. Művelődési Központ 4244. Újfehértó, Fő tér 3. 2025.08.15 08:00 15:30 Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68.

