Véradás

1 órája

Foglalj időpontot véradásra, ne feledkezz meg a segítségről!

Várják a donorokat. A véradás a nyár utolsó hónapjában is fontos a biztonságos vérkészlet fenntartása miatt.

Szon.hu
Véradás

A Magyar Vöröskereszt honlapján található véradási helyszínkereső segít megtalálni a legközelebbi véradási helyszínt és időpontot. Az időpontfoglalás is lehetséges egyes helyszínekre, a véradóesemények utolsó oszlopában található óra ikon jelzi, ha van rá lehetőség, tájékoztat a Magyar Vöröskereszt.

Mint arról már írtunk, a véradás a nyár utolsó hónapjában is fontos a biztonságos vérkészlet fenntartása miatt. Az alábbi helyszíneken várják a donorokat Szabolcs- Szatmár-Bereg vármegyében a következő napokban.  

2025.08.22    08:00    15:30    Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti    4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68.    
2025.08.22    08:30    10:30    Panyola Közösségi Ház    4913. Panyola, Szombathelyi út 12.    
2025.08.22    11:30    13:30    Nábrád Művelődési Ház    4911. Nábrád, Árpád utca 33.

