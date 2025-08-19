Foglalj időpontot véradásra, ne feledkezz meg a segítségről!

A Magyar Vöröskereszt honlapján található véradási helyszínkereső segít megtalálni a legközelebbi véradási helyszínt és időpontot. Az időpontfoglalás is lehetséges egyes helyszínekre, a véradóesemények utolsó oszlopában található óra ikon jelzi, ha van rá lehetőség, tájékoztat a Magyar Vöröskereszt.

Mint arról már írtunk, a véradás a nyár utolsó hónapjában is fontos a biztonságos vérkészlet fenntartása miatt. Az alábbi helyszíneken várják a donorokat Szabolcs- Szatmár-Bereg vármegyében a következő napokban.

2025.08.22 08:00 15:30 Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68.

2025.08.22 08:30 10:30 Panyola Közösségi Ház 4913. Panyola, Szombathelyi út 12.

2025.08.22 11:30 13:30 Nábrád Művelődési Ház 4911. Nábrád, Árpád utca 33.

Más témákat is ajánlunk: