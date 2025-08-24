augusztus 24., vasárnap

Véradás

1 órája

Te is lehetsz hős – adj vért, ments életet!

A véradás az egyik legegyszerűbb, mégis legnagyobb hatású segítségnyújtási forma. A véradás életet ment – ez nem csupán egy szlogen, hanem mindennapi valóság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nap mint nap szükség van önkéntes véradókra, akik segítenek.

Fotó: MW-archív

Egyetlen véradó akár három ember életét is megmentheti. Minden nap emberek ezrei szorulnak vérkészítményekre balesetek, műtétek vagy súlyos betegségek miatt. A vér azonban nem állítható elő mesterségesen – csak önkéntes donoroktól származhat. A kórházaknak folyamatosan szükségük van friss vérre, ezért a rendszeres véradás kiemelten fontos. 
Folyamatos szükség van vérre. A vérkészítményeknek (pl. vörösvértestek, vérplazma, vérlemezkék) rövid az eltarthatósága. Emiatt nem lehet nagy mennyiségben előre tárolni őket, így állandóan szükség van új véradókra. Vér nem állítható elő mesterségesen. A vér egyedi, és jelenleg nincs olyan mesterséges alternatívája, amely pótolhatná az emberi vért. Ezért nélkülözhetetlen, hogy önkéntesek rendszeresen vért adjanak. A Magyar Vöröskereszt oldalán nyomon lehet követni a helyszíneket. 

2025.08.25    08:00    15:30    Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti    4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68.    

2025.08.25    09:00    11:00    Nyírbogdány Művelődési Ház    4511. Nyírbogdány, Fő u. 8.    

2025.08.25    12:30    14:30    Sényő IKSZT    4533. Sényő, Kossuth L. út 33.

