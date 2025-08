Hatalmas térfigyelőhálózat épül ki Nagykálló térségében – rendszámfelismerő eszközökkel bővül a védelem

– Mintegy 250 millió forint fejlesztési forrás érkezik a Nagykállói Járás településeihez a Versenyképes Járások Program jóvoltából. A program eredményeként:

erősítjük a közbiztonságot: járási kamerarendszer kiépítését kezdjük meg,

javítjuk az egészségügyi ellátást: új röntgenkészülék érkezik Nagykállóba, biztosítjuk az ultrahang működtetését,

ifjúsági programok térségbeli diákoknak: mintegy 2500 fiatalnak biztosítjuk a belépőt és az eljutást a vármegyei kulturális intézményeibe – közölte a jó hírt közösségi oldalán a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, dr. Simon Miklós.

Dr. Simon Miklós (balról első), Román István (balról második), és a nagykállói járásba tartozó nyolc település polgármesterei a Versenyképes Járások Program támogató okleveleinek átvétele után Forrás: dr. Simon Miklós közösségi oldala

Versenyképes Járások Program: három területre érkezett a támogatás

A támagtásokról szóló oklevelet a napokban Román István vármegyei főispán adta át Kállósemjénben az érintett polgármestereknek. A főispán azt írta közösségi oldalán: – Szívből gratulálok minden településnek! A jövő építése közös felelősség – és ma újabb lépést tettünk előre.

Mint ismert a kormány a Versenyképes Járások Programot ebben az évben indította el azzal a céllal, hogy a vidéki Magyarország élhetőségét és népességmegtartását támogassa, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődését elősegítse, valamint a települések közötti térségi együttműködéseket is ösztönözze.

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly tartozik ebbe szabolcsi járásba, ahová 3 kiemelt területre érkezik forrás.

– Mindhárom területen egy újabb lehetőség ez a településeknek – fűzte hozzá megkeresésünkre Belicza László, Kállósemjén polgármestere.

– A nagykállói egészségügyi szakellátó centrumba egy korszerű röntgenkészülék kerülhet, ami hozzájárul a lakosság egészségügyi kiszolgálásához, a berendezés 73 millió forintba kerül, ezen felül egy szakasszisztens bérét is támogatják ebből a keretből, ami szintén elengedhetetlen, a gördülékeny működés egyik fontos feltétele. A másik támogatási célterület – melyből minden érintett település lakosságarányosan részesül–, a járási szintű térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Korábban saját forrást is biztosítottak az önkormányzatok térfigyelő eszközökre, azonban most az újabb rendszerek jelentősen javíthatják a közbiztonságot és megerősíthetik az együttműködést a rendőrséggel is, mivel ezek a rendszerek közvetlenül kapcsolódnak majd a rendőrséghez. A rendszer két ütemben épül ki: első lépésként egy szervert telepítenek, majd ezt követik a kamerák, köztük rendszámfelismerő eszközök is lesznek – tudtuk meg a településvezetőtől. A támogató okiratok szerint, a nyolc település több mint 160 millió forintot fordíthat erre a célra.