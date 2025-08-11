augusztus 11., hétfő

Versenyképesebbek lettek

1 órája

A Nyíregyházi járás települései 70 millió forint támogatásra számíthatnak

Címkék#Dr Vinnai Győző#Nyíregyházi Járás#Versenyképes Járások Program

A Nyíregyházi járás 2. számú választókörzetében lévő települések mintegy 70 millió forint fejlesztési forráson osztozhatnak hamarosan. Rakamaz, Kálmánháza, Timár, Szabolcs, Nyírtelek, Nagycserkesz és Tiszanagyfalu polgármesterei is átvették a Versenyképes Járások Program támogató oklevelét.

Munkatársunktól

Amint arról nemrégiben beszámoltunk, legutóbb a Nagykállói, valamint a Tiszavasvári járás polgármesterei kapták meg a Versenyképes Járások Program támogató okleveleit. Mindkét járásba 250 millió forint fejlesztési forrás érkezik a jövőben, amelyből az egészségügyi ellátás korszerűsítésére, a közbiztonság javítására, valamint turisztikai beruházásokra és ifjúsági programokra is jut majd. 

A Versenyképes Járások Program támogató okleveleivel a Nyíregyházi Járás településeinek polgármesterei.
Versenyképes Járások Program: a Nyíregyházi Járás települései is támogatásban részesülnek. Mintegy 70 millió forint fejlesztési forráson osztozik Rakamaz, Kálmánháza, Timár, Szabolcs, Nyírtelek, Nagycserkesz és Tiszanagyfalu
Fotó: Dr. Vinnai Győző közösségi oldala

A Nyíregyházi is a versenyképes járások között

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy tavaly október óta dr. Navracsics Tibor és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkárai több mint 2500 polgármesterrel, önkormányzati szereplővel találkoztak és beszélgettek a Versenyképes Járások Program lebonyolításáról. „A 65 milliárd forinttal rendelkező program a Területfejlesztési Alapból biztosít támogatást, induláskor legalább 250 millió forintos támogatási keretet kapnak azok a járások, amelyeknek székhelye nem megyei jogú város, míg a megyei jogú város székhelyű járások 500 millió forinttal kezdhetik meg a fejlesztések tervezését” - olvasható a program honlapján.

Rudolf János Ferencné, Tiszanagyfalu polgármestere is átvette a Versenyképes Járások Program támogató oklevelét.
Tiszanagyfalu polgármestere, Rudolf János Ferencné a Versenyképes Járások támogató oklevelével

Hétfőn a Nyíregyházi járás települései is átvehették a Versenyképes Járások Program támogató okleveleit. A települések összesen mintegy 70 millió forint támogatásban részesülnek. A támogató okleveleket a választókörzetébe tartozó települések polgármestereinek dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, valamint Seszák Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke adta át.

Jó látni az összefogást, a közös munkát, a közös sikert. Gratulálok Rakamaz, Kálmánháza, Timár, Szabolcs, Nyírtelek, Nagycserkesz, Tiszanagyfalu települések lakosainak!

– írta dr. Vinnai Győző Facebook-bejegyzésében. A képviselő telefonos megkeresésünkre elmondta, a Nyíregyházi járás összesen 500 millió forint fejlesztési forrást nyert el. A most átadott, 70 millió forint értékű támogatás kizárólag a 2. számú választó körzetbe tartozó településeket érinti. Mint ismeretes, az 1. számú választókörzet, ideértve Nyíregyháza jelentős részét is, dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselőhöz tartozik.

 

