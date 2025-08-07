Figyelem, veszélyes élelmiszer! Hányást és hasmenést is okozhat, már a hatóság is vizsgálja!

Ilyen veszélyes élelmiszer a Drops of Nature márkanév alatt eladásra kínált MYCO GUMIVITAMIN is.

Ezért a A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya hatósági ellenőrzést folytat a termékkel kapcsolatban, amit nagy valószínűséggel vármegyénkből is rendeltek már. A vizsgálat alapjául lakossági közérdekű bejelentés szolgált, amely felhívta a hatóságok figyelmét a közösségi médiában (TikTok, Facebook) terjedő reklámokra. A „Myco-Magyarország” felhasználói néven közzétett videókban a terméket az ADHD tüneteinek (figyelemzavar, hiperaktivitás, túlzott mozgásigény, időbeosztási nehézségek) enyhítésére alkalmas szerként mutatják be. A felületen jelenleg több mint 30 ilyen reklám található - tájékoztatott az NKFH.

Veszélyes élelmiszer hatósági vizsgálata

A magyar nyelvű weboldalon (https://mycomagyarorszag.com) a termékhez fűzött tájékoztatás a következő állításokat tartalmazza: ADHD tüneteinek enyhítése, kiegyensúlyozottság, emésztésjavítás, mentális egészség, stresszcsökkentés, energiaszint-növelés – ezek a kijelentések azonban túllépik az élelmiszerek esetén jogszerűen közölhető egészségre vonatkozó állításokat, mivel az élelmiszerek esetében betegségmegelőző, tünetenyhítő vagy gyógyító hatás tulajdonítása tiltott.

A termék weboldalon feltüntetett magyar elnevezése megtévesztő, ugyanis a készítmény összetétele szerint vitaminokat egyáltalán nem tartalmaz.

Fő összetevői különböző gombák, valamint a Withania somnifera (Ashwagandha) növény gyökerének kivonata. A hatósági ellenőrzés fényt derített arra, hogy nem csak a termékkel kapcsolatos tájékoztatás, hanem a termék összetevői miatt is aggályos a készítmény. Több olyan gombát tartalmaz, melyek élelmiszer kategóriában összetevőként felhasználva „új élelmiszernek” (novel food) minősülnek nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió egész területén. Ezen élelmiszer-összetevők csak külön engedélyezési eljárás után kerülhetnek élelmiszerekben felhasználásra, amely engedéllyel az említett gombák jelenleg nem rendelkeznek, így felhasználásuk jogszerűtlen.