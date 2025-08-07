1 órája
Figyelem, veszélyes élelmiszer! Hányást és hasmenést is okozhat, már a hatóság is vizsgálja!
Élelmiszer-biztonsági kockázat és megtévesztő tájékoztatás miatt indítottak hatósági ellenőrzést. A veszélyes élelmiszer fogyasztását Szabolcsban sem ajánlják senkinek.
Az egészséges immunrendszer kulcsfontosságú a szervezet védekezőképességének fenntartásában, melynek megerősítéséhez több tényező is hozzájárul. Az egyik legfontosabb, hogy kerülni kell a veszélyes élelmiszerek fogyasztását.
Az egészséges életmód, a megfelelő táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a stresszkezelés és a pihentető alvás mind-mind fontos szerepet játszanak az immunrendszer optimális működésében. Sajnos nagyon sok olyan élelmiszert lehet kapni, amiről nem is gondoljuk, hogy többet árt, mint használ, ráadásul a megtévesztő tájékoztatással is sokszor verik át a fogyasztókat. Legutóbb arról írtunk, hogy egy ismert és közkedvelt vitamint hívott visza a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Ezt a készítményt nagyon sokan szedik, de a Magne B6 bevont tabletta HV703 gyártási számú tételeit minőségi hibára hivatkozva kivonták a forgalomból.
Figyelem! Sokan szedik ezt a vitamint, amit most visszahívtak a forgalomból
Ilyen veszélyes élelmiszer a Drops of Nature márkanév alatt eladásra kínált MYCO GUMIVITAMIN is.
Ezért a A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya hatósági ellenőrzést folytat a termékkel kapcsolatban, amit nagy valószínűséggel vármegyénkből is rendeltek már. A vizsgálat alapjául lakossági közérdekű bejelentés szolgált, amely felhívta a hatóságok figyelmét a közösségi médiában (TikTok, Facebook) terjedő reklámokra. A „Myco-Magyarország” felhasználói néven közzétett videókban a terméket az ADHD tüneteinek (figyelemzavar, hiperaktivitás, túlzott mozgásigény, időbeosztási nehézségek) enyhítésére alkalmas szerként mutatják be. A felületen jelenleg több mint 30 ilyen reklám található - tájékoztatott az NKFH.
Veszélyes élelmiszer hatósági vizsgálata
A magyar nyelvű weboldalon (https://mycomagyarorszag.com) a termékhez fűzött tájékoztatás a következő állításokat tartalmazza: ADHD tüneteinek enyhítése, kiegyensúlyozottság, emésztésjavítás, mentális egészség, stresszcsökkentés, energiaszint-növelés – ezek a kijelentések azonban túllépik az élelmiszerek esetén jogszerűen közölhető egészségre vonatkozó állításokat, mivel az élelmiszerek esetében betegségmegelőző, tünetenyhítő vagy gyógyító hatás tulajdonítása tiltott.
A termék weboldalon feltüntetett magyar elnevezése megtévesztő, ugyanis a készítmény összetétele szerint vitaminokat egyáltalán nem tartalmaz.
Fő összetevői különböző gombák, valamint a Withania somnifera (Ashwagandha) növény gyökerének kivonata. A hatósági ellenőrzés fényt derített arra, hogy nem csak a termékkel kapcsolatos tájékoztatás, hanem a termék összetevői miatt is aggályos a készítmény. Több olyan gombát tartalmaz, melyek élelmiszer kategóriában összetevőként felhasználva „új élelmiszernek” (novel food) minősülnek nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió egész területén. Ezen élelmiszer-összetevők csak külön engedélyezési eljárás után kerülhetnek élelmiszerekben felhasználásra, amely engedéllyel az említett gombák jelenleg nem rendelkeznek, így felhasználásuk jogszerűtlen.
Az Ashwagandha kivonat napi ajánlott mennyisége (500 mg) szintén meghaladja a Magyarországon biztonságosnak ítélt szintet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kiadott negatív lista alapján a növényi anyag napi megengedett mennyisége 250 mg lenne. Ráadásul a felhasznált kivonat koncentrációja miatt a tényleges mennyiség akár nagyságrendekkel nagyobb lehet, ami komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
A túladagolás tünetei lehetnek: hányás, hasmenés, hasi görcsök, pajzsmirigyproblémák.
A termék megjelenése és ízesítése, valamint a megtévesztő tájékoztatás túlfogyasztásra ösztönözhet, ez pedig tovább növeli az egészségügyi kockázatot. A weboldalon továbbá nem szerepel a gyártó vagy forgalmazó adata, amely jogszabály szerint kötelező elem. Emellett az eltúlzott pozitív vásárlói értékelések is manipulációra utalnak.
A hatósági vizsgálat jelenleg is folyamatban van – a termék vásárlása nem javasolt!
Mivel a termék forgalmazása vélhetően határon átnyúló tevékenység, a hatósági intézkedések (weboldal és közösségi hirdetések letiltása) kivitelezése időigényesebb lehet. Ezért a hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják és ne fogyasszák el a Drops of Nature márkanév alatt forgalmazott MYCO organic & functional mushroom gummies-t (MYCO Gumivitamint)!
Amennyiben a termék fogyasztása után egészségügyi panasz jelentkezett, forduljanak háziorvoshoz, és értesítsék az NKFH-t.
Fontos tanácsok a biztonságos vásárláshoz:
- Ne dőljenek be a közösségi médiában terjedő, csodát ígérő reklámoknak!
- Ne vásároljanak olyan weboldalról, ahol nem ismert a forgalmazó, hiányos a tájékoztatás, vagy manipulált vélemények szerepelnek!
- Ne hozzanak elhamarkodott döntést a „kedvező ár” láttán!
