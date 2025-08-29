2 órája
Fájdalmas, ami a belvárosban történt! A VIDOR Fesztiválról indult haza, de nem hitte volna, hogy így végződik az este
Mindent egy rossz mozdulat indított. A VIDOR Fesztiválról hazafelé tartott, amikor megtörtént a baj.
A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban jelent meg egy poszt, amelyben a posztoló háláját fejezte ki a járókelőknek. Baleset érte a VIDOR Fesztiválról hazafelé menet. Szerencsére többen is a segítségére siettek.
A VIDOR Fesztiválról indult haza, de nem hitte volna, hogy az este így végződik
Sziasztok! Tegnap este a VIDOR Fesztiválról hazafelé tartva a belvárosba, rosszul léptem és csúnyán elvágódtam (alkohol nem volt, lehet ez volt a probléma).
Azonnal többen is a segítségemre siettek, fiatalok, idősek, nők, férfiak. Ha esetleg olvassák, valamennyiüknek nagyon köszönöm, azt hogy segítettek talpra állni.
–írta a bejegyzésben
Ritka manapság, hogy ennyi ember azonnal a bajba jutott segítségére siet. A hozzászólók együttérzésüket fejezték ki.
Remélem jól van! Láttam az esést, a térdét ütötte meg. Utólag is jobbulást kívánok.
Ez lenne a normális. Még akkor is, ha netán fogyasztottál volna alkoholt.
Vannak még udvarias és rendes emberek.
–regáltak kedvesen a kommentelők
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Az eset rámutat arra, hogy még a fesztiváli forgatagban is számíthatunk egymásra, és a bajban is akadnak segítő kezek. A poszt tanúsága szerint a közösség ereje és az emberség ilyenkor mutatkozik meg igazán. Bár az este egy rossz mozdulat miatt szerencsétlenül alakult, végül mégis a jó szándék és az összefogás emléke maradt meg belőle.
Viharriadó Szabolcs vármegyében: villámlás és jégeső ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét!
A világűrből Nyíregyházára - hazatér Kapu Tibor és az élményeiről mesél
Hatalmas buli lesz ma a téren: a BSW is fellép pénteken a VIDOR-on
Ajánljuk még:
Annyira sokan voltak kíváncsiak Fenyő Miklós koncertjére, hogy egy tűt sem lehetett leejteni a belvárosban
Fenyő-ünnep augusztusban: több ezren csavarták fel a szőnyeget a nyíregyházi Kossuth téren. Te is ott voltál? (fotók, videók)
Csütörtök este teljesen megtelt a Nyíregyháza belvárosa. Nemcsak a VIDOR Fesztivál nagyszínpadánál volt hatalmas tömeg, de a Kossuth téren sem lehetett volna egy gombostűt leejteni, sőt, a Korona Hotel előtt és a szökőkút mindkét oldalán is egymást érték a fesztiválozók. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
VIDOR Fesztivál: nevetésre hangolva
Szenzációs képek a mutatványosokról, bohócokról – miattuk fogták a hasukat az emberek a belvárosban
A nyár végének egyik legjobban várt eseménye Nyíregyházán kétségtelenül a VIDOR Fesztivál, amely évről évre mosolyt csal az arcokra, korosztálytól függetlenül. A belváros ilyenkor megtelik zenével, nevetéssel, különleges hangulatú előadásokkal – és természetesen azokkal a különleges szereplőkkel, akik nélkül már elképzelhetetlen lenne a fesztivál: a mutatványosokkal és a bohócokkal. Ők azok, akik válogatás nélkül megnevettetik az embereket. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Fotók a VIDOR Fesztivál korábbi eseményeiről:
Közönségtalálkozó: Puskás-Dallos Petiék a Bencs VillábanFotók: Bozsó Katalin
Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR FesztiválonFotók: Bozsó Katalin
KillaBeatMaker koncert a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
Király Linda és Király Viktor a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter