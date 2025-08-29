augusztus 29., péntek

1 órája

Fájdalmas, ami a belvárosban történt! A VIDOR Fesztiválról indult haza, de nem hitte volna, hogy így végződik az este

Mindent egy rossz mozdulat indított. A VIDOR Fesztiválról hazafelé tartott, amikor megtörtént a baj.

Szon.hu

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban jelent meg egy poszt, amelyben a posztoló háláját fejezte ki a járókelőknek. Baleset érte a VIDOR Fesztiválról hazafelé menet. Szerencsére többen is a segítségére siettek.

A VIDOR Fesztiválról hazafelé menet történt meg a baj
A VIDOR Fesztiválról hazafelé menet történt meg a baj
Illusztráció: Sipeki Péter

A VIDOR Fesztiválról indult haza, de nem hitte volna, hogy az este így végződik

Sziasztok!  Tegnap este a VIDOR Fesztiválról hazafelé tartva a belvárosba, rosszul léptem és csúnyán elvágódtam (alkohol nem volt, lehet ez volt a probléma).
Azonnal többen is a segítségemre siettek, fiatalok, idősek, nők, férfiak. Ha esetleg olvassák, valamennyiüknek nagyon köszönöm, azt hogy segítettek talpra állni.

–írta a bejegyzésben

Ritka manapság, hogy ennyi ember azonnal a bajba jutott segítségére siet. A hozzászólók együttérzésüket fejezték ki.

Remélem jól van! Láttam az esést, a térdét ütötte meg. Utólag is jobbulást kívánok.

Ez lenne a normális. Még akkor is, ha netán fogyasztottál volna alkoholt.

Vannak még udvarias és rendes emberek.

regáltak kedvesen a kommentelők

Az eset rámutat arra, hogy még a fesztiváli forgatagban is számíthatunk egymásra, és a bajban is akadnak segítő kezek. A poszt tanúsága szerint a közösség ereje és az emberség ilyenkor mutatkozik meg igazán. Bár az este egy rossz mozdulat miatt szerencsétlenül alakult, végül mégis a jó szándék és az összefogás emléke maradt meg belőle. 

