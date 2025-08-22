augusztus 22., péntek

Vidámság és jókedv

28 perce

Színvonalas, sokszínű, egyedülálló és szerethető – ez a VIDOR (fotók, videó)

Elkezdődött a VIdámság és Derű ORszágos seregszemléje Nyíregyházán. A 24. VIDOR Fesztivál kilenc napja a zenéről, jókedvről, a színházi élményekről szól majd.

Munkatársunktól
Queen Symphonic-koncertjére még megtelt a Kossuth tér a 24. VIDOR Fesztivál nyitónapján

Még a nap is kisütött péntek estére, amikor már zeneszó hangjai csalogatták a közönséget Nyíregyháza szívébe. Elkezdődött a VIDOR Fesztivál!

VIDOR Fesztivál, Nyíregyháza, színház, derű, művészet
Pénteken megnyitották Nyíregyháza szívében a 24. VIDOR Fesztivált, a derű és vidámság országos seregszemléjét
Nagy örömmel és büszkeséggel jövök ide mindig, mert nagyon jók a programok, finomak az ételek és óriási a vendégszeretet

 – mondta köszöntőjében Novák Irén. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a VIDOR-t Magyarország egyik legrangosabb és legnagyobb érdeklődésre számot tartó összművészeti fesztiváljának nevezte, ami a színházi szakma egyik ünnepe is, és ami kiemelt feladatának tekinti az esélyteremtést. – Ezért minisztérium idén is örömmel támogatta a rendezvényt és a Móricz Zsigmond Színházat is, hiszen újabb öt évre sikerült közös működtetésű megállapodást kötni az intézménnyel. 

Az itt végzett magas művészeti munka mindenképpen országos szinten is figyelemre méltó

 – tette hozzá. 

A VIDOR Fesztivál az összetartozás, a művészet, a derű és a jókedv ünnepe

– Biztos vagyok abban, hogy 24. alkalommal is Nyíregyháza jó gazdája és házigazdája lesz az idelátogatónak. A közönségtől azt kérem, legyenek büszkék az értékeikre, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére, aminek része a VIDOR Fesztivál is, mert ez évről évre hagyományteremtő céllal valósul meg. Kívánom, hogy érezzék magukat nagyon jól a fesztiválon, gyűjtsenek élményeket.

– A VIDOR Fesztivál újra és örömmel megnyitja kapuit a vendégek előtt. Ahogy államtitkár asszony mondta, 

ez már nem csak egy nyíregyházi nagyrendezvény, hanem a régió egyik legjelentősebb eseménye.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a városunk otthont adhat egy ilyen színvonalas, sokszínű és szerethető fesztiválnak – ezt már dr. Kovács Ferenc mondta a fesztivál nagyszínpadán állva. Nyíregyháza polgármestere köszöntetet mondott a szervezőknek, kiemelten a Móricz Zsigmond Színház csapatának, a művészeknek és önkénteseknek, támogatóknak, a főszponzornak és a minisztériumnak.

6D1A7517
Minden korosztály fesztiválja lesz az idei VIDOR
A VIDOR nem csupán egy fesztivál, olyan esemény, olyan 9 nap, ahol együtt van az összetartozás, a nevetés, a zene a színház.

– Együtt tudjuk élvezni a művészetet, el tudunk vonatkoztatni a mindennapi gondoktól, feltöltődni nevetéssel, beszélgetésekkel, élményekkel, amiből mindenkinek nagyon nagyon sokat kívánok a 9 nap alatt – mondta a városvezető.

Elkezdődött a VIDOR Fesztivál!

A színház legnagyobb szponzorai a nézők

– Mint a régióban működő vállalkozásnak, amely 3800 embernek ad munkát nagyon fontos, hogy vissza is tudjunk adni és ennek részét képezi, hogy a kultúrát is támogassuk. 

Azt gondolom, hogy az elkövetkezendő egy hét kiváló lehetőséget ad arra, hogy kulturálisan is feltöltődjenek

 – erről Bárány Péter beszélt a megnyitón. A Master Good ügyvezető tulajdonosa elmondta, ez már a harmadik olyan VIDOR Fesztivál, amelynek a fő támogatói és további négy évig azok is maradnak, ami egy nagyon erős együttműködést jelent a város és a cégcsoport között.

A Jászai Mari-díjas, Kiváló és Érdemes Művész, a színházi versenyprogram zsűrijének elnöke, Szervét Tibor színész, rendező szerint nagyon nagy dolog a szponzorok kiállása a művészet mellett, azonban a színház legfőbb szponzorai a nézők, akik nélkül nem lenne fesztivál, nem lenne színház sem.

Minden korosztályt megszólít az idei VIDOR

– Szintet lépett idén a VIDOR fesztivál. Az elmúlt 10 évben megszokhatták már, hogy neves fellépőket láthatnak egy-egy alkalommal. Most legalább hat olyan estére számítok, amikor megtelik a Kossuth tér – adott reményének hangot Kirják Róbert. A Móricz Zsigmond Színház igazgatója büszke arra, hogy sikerül a 24. VIDOR Fesztiválon minden korosztályt megszólítani.
– Nagyon szerettem volna, ha eljut odáig a VIDOR, hogy a fiatalok is a sajátjuknak érzik. Bízom benn, hogy három este is ők fogják megtölteni a teret, s a VIDOR valóban mindenki fesztiválja lesz, ami egyedülálló Magyarországon. 

Nincs még egy olyan programkavalkád, ami 9 napon át ingyenesen szórakoztatja a vendégeit ilyen neves fellépőkkel

 – mondta, majd elhangzott a legfontosabb mondat: induljon a fesztivál!

A fesztivál, amely augusztus 30-ig, szombatig tart, s húsz helyszínen több mint 150 programot – színházi előadásokat, koncerteket, kiállításokat, szórakoztató eseményeket – kínál az érdeklődőknek. 

A nyitókoncertet a Queen Symphonic adta, a fantasztikus produkcióval elindult az idei VIDOR.

 

