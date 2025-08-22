Színvonalas, sokszínű, egyedülálló és szerethető – ez a VIDOR (fotók, videó)

Még a nap is kisütött péntek estére, amikor már zeneszó hangjai csalogatták a közönséget Nyíregyháza szívébe. Elkezdődött a VIDOR Fesztivál!

Pénteken megnyitották Nyíregyháza szívében a 24. VIDOR Fesztivált, a derű és vidámság országos seregszemléjét

Fotó: Bozsó Katalin

Nagy örömmel és büszkeséggel jövök ide mindig, mert nagyon jók a programok, finomak az ételek és óriási a vendégszeretet

– mondta köszöntőjében Novák Irén. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a VIDOR-t Magyarország egyik legrangosabb és legnagyobb érdeklődésre számot tartó összművészeti fesztiváljának nevezte, ami a színházi szakma egyik ünnepe is, és ami kiemelt feladatának tekinti az esélyteremtést. – Ezért minisztérium idén is örömmel támogatta a rendezvényt és a Móricz Zsigmond Színházat is, hiszen újabb öt évre sikerült közös működtetésű megállapodást kötni az intézménnyel.

Az itt végzett magas művészeti munka mindenképpen országos szinten is figyelemre méltó

– tette hozzá.

A VIDOR Fesztivál az összetartozás, a művészet, a derű és a jókedv ünnepe

– Biztos vagyok abban, hogy 24. alkalommal is Nyíregyháza jó gazdája és házigazdája lesz az idelátogatónak. A közönségtől azt kérem, legyenek büszkék az értékeikre, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére, aminek része a VIDOR Fesztivál is, mert ez évről évre hagyományteremtő céllal valósul meg. Kívánom, hogy érezzék magukat nagyon jól a fesztiválon, gyűjtsenek élményeket.

– A VIDOR Fesztivál újra és örömmel megnyitja kapuit a vendégek előtt. Ahogy államtitkár asszony mondta,

ez már nem csak egy nyíregyházi nagyrendezvény, hanem a régió egyik legjelentősebb eseménye.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a városunk otthont adhat egy ilyen színvonalas, sokszínű és szerethető fesztiválnak – ezt már dr. Kovács Ferenc mondta a fesztivál nagyszínpadán állva. Nyíregyháza polgármestere köszöntetet mondott a szervezőknek, kiemelten a Móricz Zsigmond Színház csapatának, a művészeknek és önkénteseknek, támogatóknak, a főszponzornak és a minisztériumnak.

Minden korosztály fesztiválja lesz az idei VIDOR

Fotó: Bozsó Katalin

A VIDOR nem csupán egy fesztivál, olyan esemény, olyan 9 nap, ahol együtt van az összetartozás, a nevetés, a zene a színház.

– Együtt tudjuk élvezni a művészetet, el tudunk vonatkoztatni a mindennapi gondoktól, feltöltődni nevetéssel, beszélgetésekkel, élményekkel, amiből mindenkinek nagyon nagyon sokat kívánok a 9 nap alatt – mondta a városvezető.