Viharriadó Szabolcs vármegyében: villámlás és jégeső ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét!

Az időjárás augusztus végén sem tréfál. Viharriadó Szabolcs vármegyében: kánikula ide vagy oda, hatalmas viharra van kilátás!

Szon.hu

Viharriadó Szabolcs vármegyében: kiadták a citromsárga riasztást! Hatalmas vihar ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét.
 

Fotó: HungaroMet


Viharriadó Szabolcs vármegyében: kiadták a figyelmeztetést

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! írja a HungaroMet

Szombaton többnyire borongós, erősen felhős időre készülhetünk, de a keleti tájakon és a Dunántúlon időnként még kisüthet a nap. Több helyen, akár több hullámban is eső, zápor vagy zivatar várható. A kezdetben déli, délnyugati szél később északnyugatira fordul, amelyet erős, olykor viharos lökések kísérhetnek, különösen zivatarok idején. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, de a borult, csapadékos vidékeken 24 fok alatt maradhat, míg a keleti határnál akár 30 fok fölé is emelkedhet.

Az előrejelzések szerint nem érdemes félvállról venni a figyelmeztetést, mert a vihar percek alatt lecsaphat. A hirtelen érkező zivatarok nemcsak villámcsapásokkal, hanem jéggel és erőszakos széllökésekkel is fenyegetnek. Augusztus utolsó hétvégéje így könnyen káoszba fordulhat Szabolcsban, ahol bárkit váratlanul érhet a tomboló időjárás.

Az elmúlt időszakban rengeteg vihar söpört végig vármegyénken

A "Lucas" névre keresztelt légörvény vármegyénken is végigsöpört.

Megérkezett Lucas, zúdulhat az égi áldás: jégeső, akár felhőszakadás

Fotók: Bozsó Katalin

Júliusban látványos videófelvételek készültek a villámlásról és a hatalmas égzengésről több Szabolcs vármegyei településen is

Több Szabolcs vármegyei településen számoltak be a viharos időjárásról szombaton. Hatalmas villámokkal, dörgéssel, égzengéssel érkezett a zivatar.

Rengeteg kárt okozott a vihar néhány héttel korábban is

Sajnos a viharnak egy sérültje is volt vármegyénkben, egy nő fejére ráesett egy cserép.

