36 perce
Viharriadó Szabolcs vármegyében: villámlás és jégeső ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét!
Az időjárás augusztus végén sem tréfál. Viharriadó Szabolcs vármegyében: kánikula ide vagy oda, hatalmas viharra van kilátás!
Viharriadó Szabolcs vármegyében: kiadták a citromsárga riasztást! Hatalmas vihar ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét.
Viharriadó Szabolcs vármegyében: kiadták a figyelmeztetést
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! –írja a HungaroMet
Szombaton többnyire borongós, erősen felhős időre készülhetünk, de a keleti tájakon és a Dunántúlon időnként még kisüthet a nap. Több helyen, akár több hullámban is eső, zápor vagy zivatar várható. A kezdetben déli, délnyugati szél később északnyugatira fordul, amelyet erős, olykor viharos lökések kísérhetnek, különösen zivatarok idején. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, de a borult, csapadékos vidékeken 24 fok alatt maradhat, míg a keleti határnál akár 30 fok fölé is emelkedhet.
Az előrejelzések szerint nem érdemes félvállról venni a figyelmeztetést, mert a vihar percek alatt lecsaphat. A hirtelen érkező zivatarok nemcsak villámcsapásokkal, hanem jéggel és erőszakos széllökésekkel is fenyegetnek. Augusztus utolsó hétvégéje így könnyen káoszba fordulhat Szabolcsban, ahol bárkit váratlanul érhet a tomboló időjárás.
Az elmúlt időszakban rengeteg vihar söpört végig vármegyénken
A "Lucas" névre keresztelt légörvény vármegyénken is végigsöpört.
Kiadták a riasztást Szabolcsra! Megérkezett Lucas, zúdulhat az égi áldás: jégeső, akár felhőszakadás
Megérkezett Lucas, zúdulhat az égi áldás: jégeső, akár felhőszakadásFotók: Bozsó Katalin
Júliusban látványos videófelvételek készültek a villámlásról és a hatalmas égzengésről több Szabolcs vármegyei településen is
Több Szabolcs vármegyei településen számoltak be a viharos időjárásról szombaton. Hatalmas villámokkal, dörgéssel, égzengéssel érkezett a zivatar.
Videó: hatalmas villámokkal, égzengéssel érkezett a vihar Szabolcsba - Vasárnap jön a folytatás, már kint a riasztás!
Rengeteg kárt okozott a vihar néhány héttel korábban is
Sajnos a viharnak egy sérültje is volt vármegyénkben, egy nő fejére ráesett egy cserép.
Iszonyatos károkat okozott a vihar Szabolcsban – rengetegen maradtak áram nélkül, még egy nő is megsérült (fotók, videók)
Ajánljuk még:
Annyira sokan voltak kíváncsiak Fenyő Miklós koncertjére, hogy egy tűt sem lehetett leejteni a belvárosban
Fenyő-ünnep augusztusban: több ezren csavarták fel a szőnyeget a nyíregyházi Kossuth téren. Te is ott voltál? (fotók, videók)
A VIDOR Fesztiválok történetének egyik legnagyobb bulija volt a csütörtök esti. Teljesen megtelt a Nyíregyháza belvárosa. Nemcsak a VIDOR Fesztivál nagyszínpadánál volt hatalmas tömeg, de a Kossuth téren sem lehetett volna egy gombostűt leejteni, sőt, a Korona Hotel előtt és a szökőkút mindkét oldalán is egymást érték a fesztiválozók. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Időjárás
- Szabolcs-Szatmár-Bereget sem kerüli el a hamis ősz
- Ajajj! Úgy tűnik, hogy vihar közeleg – már ki is adták a figyelmeztetést!
- Hidegfront után kánikula: ekkor rúgja ránk az ajtót a perzselő hőség
- Erre nem vagyunk felkészülve: kánikulát ne várjunk!
- Az időjárás ma úgy tűnik színészkedős hangulatban van: délen dráma, északon vígjáték van műsoron