Viharriadó Szabolcs vármegyében: villámlás és jégeső ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét!

Viharriadó Szabolcs vármegyében: kiadták a citromsárga riasztást! Hatalmas vihar ronthatja el augusztus utolsó hétvégéjét.



Viharriadó Szabolcs vármegyében: jégeső és villámlás ronthatja el a hétvégét

Fotó: HungaroMet



Viharriadó Szabolcs vármegyében: kiadták a figyelmeztetést

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! –írja a HungaroMet

Szombaton többnyire borongós, erősen felhős időre készülhetünk, de a keleti tájakon és a Dunántúlon időnként még kisüthet a nap. Több helyen, akár több hullámban is eső, zápor vagy zivatar várható. A kezdetben déli, délnyugati szél később északnyugatira fordul, amelyet erős, olykor viharos lökések kísérhetnek, különösen zivatarok idején. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, de a borult, csapadékos vidékeken 24 fok alatt maradhat, míg a keleti határnál akár 30 fok fölé is emelkedhet.

Az előrejelzések szerint nem érdemes félvállról venni a figyelmeztetést, mert a vihar percek alatt lecsaphat. A hirtelen érkező zivatarok nemcsak villámcsapásokkal, hanem jéggel és erőszakos széllökésekkel is fenyegetnek. Augusztus utolsó hétvégéje így könnyen káoszba fordulhat Szabolcsban, ahol bárkit váratlanul érhet a tomboló időjárás.

Az elmúlt időszakban rengeteg vihar söpört végig vármegyénken

A "Lucas" névre keresztelt légörvény vármegyénken is végigsöpört.