Szeptember elseje

4 órája

Vikár Sándor Zeneiskola: pótbeiratkozás

Munkatársunktól
Vikár Sándor Zeneiskola: pótbeiratkozás

A Vikár Sándor Zeneiskola (Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.) pótbeiratkozást tart a 2025/2026-os tanévre szeptember elsején, hétfőn, 14-18 óráig.

Vikár Sándor Zeneiskola: csütörtök lesz az első tanítási nap

A Vikár Sándor Zeneiskola főtárgytanárai szeptember 2-án, kedden és 3-án, szerdán órabeosztásra várják a tanulókat.
Az első tanítási nap szeptember 4-e, csütörtök.
Akik még bizonytalanok a hangszerválasztást illetően, azok segítséget is kapnak, hogy melyik számukra a legmegfelelőbb hangszer.
A pótbeiratkozás időpontja tehát szeptember elseje a Vikárban.

 

 

