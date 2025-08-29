Vikár Sándor Zeneiskola: pótbeiratkozás

A Vikár Sándor Zeneiskola (Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.) pótbeiratkozást tart a 2025/2026-os tanévre szeptember elsején, hétfőn, 14-18 óráig.

Vikár Sándor Zeneiskola: az iserlohni látogatásukról beszámolt a Kelet-Magyarország Fotó: MW

Vikár Sándor Zeneiskola: csütörtök lesz az első tanítási nap

A Vikár Sándor Zeneiskola főtárgytanárai szeptember 2-án, kedden és 3-án, szerdán órabeosztásra várják a tanulókat.

Az első tanítási nap szeptember 4-e, csütörtök.

Akik még bizonytalanok a hangszerválasztást illetően, azok segítséget is kapnak, hogy melyik számukra a legmegfelelőbb hangszer.

A pótbeiratkozás időpontja tehát szeptember elseje a Vikárban.