Viking ragu, középkori perec – ételkülönlegességek a szabolcsi gasztrofesztiválon

A régészet és a gasztronómia találkozása különleges élményt ígér Nyíregyházán: augusztus 23-án a Sóstói Múzeumfaluban rendezik a Tűz fölött, föld alatt - Régészeti Gasztronómiai Fesztivált.

A különleges esemény célja, hogy a látogatók testközelből ismerkedhessenek meg az ételek régészetével és az ételen keresztül a régészettel.

A nap folyamán tíz, különféle korszakon átívelő ételrekonstrukció készül el – a neolitikumtól egészen a középkorig. A régészek hiteles alapanyagok és technológiák felhasználásával mutatják be, hogyan és mit ettek őseink, milyen nyomokat és leleteket hagytak hátra étkezési szokásaikból a föld alatt.