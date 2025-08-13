augusztus 13., szerda

Tűz fölött, föld alatt

1 órája

Viking ragu, középkori perec – ételkülönlegességek a szabolcsi gasztrofesztiválon

Címkék#múzeumfalu#gasztronómia#régészet

Tízkor nyit a skanzen kapuja, az ünnepélyes megnyitó 10.45-kor kezdődik.

Szon.hu
Viking ragu, középkori perec – ételkülönlegességek a szabolcsi gasztrofesztiválon

Fotó: Gazdag Mihály

A régészet és a gasztronómia találkozása különleges élményt ígér Nyíregyházán: augusztus 23-án a Sóstói Múzeumfaluban rendezik a Tűz fölött, föld alatt - Régészeti Gasztronómiai Fesztivált. 

A különleges esemény célja, hogy a látogatók testközelből ismerkedhessenek meg az ételek régészetével és az ételen keresztül a régészettel. 

A nap folyamán tíz, különféle korszakon átívelő ételrekonstrukció készül el – a neolitikumtól egészen a középkorig. A régészek hiteles alapanyagok és technológiák felhasználásával mutatják be, hogyan és mit ettek őseink, milyen nyomokat és leleteket hagytak hátra étkezési szokásaikból a föld alatt.

 

 

