Elaludt a mozdonyvezető, fékezés nélkül rohant bele egy másik vonatba – több évre is börtönbe kerülhet (fotók, videó)

Minősített vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség az ellen a mozdonyvezető ellen, aki elaludt és fékezés nélkül nekiütközött egy másik szerelvénynek, súlyos sérülést okozva a vezetőjének. A vádirat szerint 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre tartva az a magánvasút-társaság tulajdonában lévő tehervonatszerelvény, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 tartálykocsiból állt. A vádlott hajnali 4 óra körül Sáp felé haladva elaludt, így a vasútállomásra érve nem vette észre a tehervonatra irányadó tilos jelzést és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó, a sértett által vezetett két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak. A vonatbalesetben többen is megsérültek.

Vonatbaleset Sápon: a vétkes – információink szerint nyíregyházi – mozdonyvezető évekre is börtönbe kerülhet

Fotó: MW-archív

A 28 vagonból álló, 440 méter hosszú és 2150 tonnás tehervonat a vörös jelzőt túlhaladva, szemből rohant be az állomási peron mellett várakozó, Püspökladányba tartó személyvonatba. Az ütközés erejétől a tehervonat a két kocsiból álló személyvonatot a perontól mintegy kétszáz méterrel hátrébb tolta, a teherszerelvény dízelmozdonya és a személyvonat villanymozdonya összeakadt, vezetőfülkéik pedig teljesen összeroncsolódtak. A vasútvonalon az elektronikus biztosítóberendezés jól működött. A balesetben heten sérültek meg, közülük négy utas, egy jegyvizsgáló és a balesetet okozó mozdonyvezető könnyebben. A vétlen mozdonyvezető, a MÁV-START munkavállalója életveszélyes, súlyos sérüléseket szenvedett, őt a katasztrófavédelem munkatársai 3 és fél órás munkával szabadították ki a roncsok közül, majd a mentők a debreceni kórházba szállították – írta akkor a balesetről a MÁV.

A vonatbalesetben életveszélyes, maradandó fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedett a vétlen mozdonyvezető

Fotó: MW-archív

Vonatbaleset: börtönbe kerülhet a vétkes mozdonyvezető

A személyvonaton öt utas tartózkodott,

egyikőjük 8 napon túl gyógyuló,

míg a jegyvizsgáló 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett.

A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.

A vonatbaleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményében.