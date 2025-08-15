augusztus 15., péntek

Mária névnap

23°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehéz órák jönnek

1 órája

Senki nem menekülhet! Az egész országra rátelepedik 8 órától!

Címkék#Belügyminisztérium#diszpécserszolgálat#Vörös kód: komoly üzenete van

Jobb félni, mint megijedni. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Vörös kód figyelmeztetés lépett életbe egész Magyarország területén.

Szon.hu
Senki nem menekülhet! Az egész országra rátelepedik 8 órától!

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve 2025. augusztus 15-e (péntek) reggel 8:00 órától 2025. augusztus 17-a (vasárnap) 24:00 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a belügyi tárca.

vörös kód harmadfokú
Vörös kód lépett életbe Fotó: MTI-archív

Vörös kód: komoly üzenete van

A vörös kódnak két fontos célja van:
egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.
Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalék. Nagyon fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni – kérte a Belügyminisztérium.
Hozzátették: a speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első.

A vörös kódot legutóbb pár nappal ezelőtt léptették életbe.

Általánosságban mindenkire igaz, hogy kánikulában védeni kell a fejet a közvetlen napsugárzástól, lehetőleg természetes anyagból készült, szellős ruha viselése ajánlott és a sok folyadékfogyasztás, ami víz legyen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu