Ünneplés és szórakozás három helyszínen

Augusztus 19-én, kedden 14 órától a Tegyünk Együtt Záhonyért Egyesület ismét megsüti a város új kenyerét, kóstoló és kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket a Dr. Béres József parkban. 17 órától Röviden – Tömören címmel improvizációs előadást láthatunk BIPP Társulat tagjaitól a művelődési ház színháztermében. Szereplők: Háda Fruzsina, Horváth-Töreki Gergely, zene: Szöllősi Dániel.

A Sólymokra is érdemes „rárepülni” kedden Záhonyban!

Este rockzenétől lesz hangos a Béres-park: fellép a WarGas (Varga István és fia), a Radar, a Sólymok, 22 órától retró diszkó hívja táncba a kikapcsolódni vágyókat Záhony szívében.

Augusztus 20-án, szerdán 10 órától – a VII. Hazaváró akció keretében – közös főzés kezdődik a városi uszoda udvarán, az egész napos családi programok között strandröplabda, habparti, Mese-koncert, vízi foci, ugrálóvár és kisvonatozás szerepel. 18 órától a Szebecse szenior öröm- és élménytánc formáció bemutatójával zárul a kétnapos rendezvény.

Dübörög a rock, lecsapnak a Sólymok

A WarGas zenekar egy mándoki apa-fia csapat (Varga Botond: dob, Varga István: gitár, ének), repertoárjukban olyan zúzós feldolgozásokat hallhatunk, mint a Moby Dick, Road, Depresszió és még sok más rockzenei finomság. A kisvárdai Radar több mint két évtizede van jelen a hazai rocktérképen, stílusuk az előremutató, mégis hagyománytisztelő hard rock, rock/heavy metal, a szövegek mondanivalója pedig hol időtlen (életszeretet, apaság, rock/metal életérzés), hol nagyon is aktuális (turnézás, koronavírus-járvány). Legújabb lemezük címe: Soha nem elég. A Sólymokra is érdemes „rárepülni”, a Tóth Reni, Mr. Basary, Jeney Szilveszter és Gál Péter alkotta formáció előadásában a legnépszerűbb Kormorán dalok hangoznak majd el.