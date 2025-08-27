Városlakók, figyelem, ez az utolsó lehetőség!

A záhonyi önkormányzat úgy döntött, ad még egy utolsó lehetőséget azon háztartások számára, akik az előző felhívásokról lemaradtak, és korábban nem kértek házszámtáblát az ingatlanjaikra.

A város logójával ellátott táblák augusztus 31-ig igényelhetők a 45/525-508-as telefonszámon, a [email protected] e-mail címen vagy • ügyintézési időben a helyi önkormányzati hivatalban, az Ady Endre út 35. szám alatt. A fenti határidő után a városvezetés már nem fogad házszámtábla-igényléseket. Az igénylőket a regisztrációkor megadott elérhetőségeken értesíteni fogják, amint a tábláik elkészültek.

Vágányzár lépett életbe vasárnap estétől

Az önkormányzat egy másik fontos információt is közzétett a közösségi oldalán: „A MÁV Személyszállítási Zrt. tájékoztatása alapján – felújítási munkálatok miatt – augusztus 24-én estétől szeptember 20-ig lezárják a Budapest-Keleti pályaudvart, ez érinti a 100-as Budapest [-Nyugati] - Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony [- Chop] vasútvonalon közlekedő vonatok menetrendjét is.”